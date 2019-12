പുണെ: നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അണ്ണ ഹസാരെ മൗനവ്രതത്തിൽ. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുണെയ്ക്കക്കടുത്ത് സ്വദേശമായ റാളെഗൻ സിദ്ധിയിലാണ് അദ്ദേഹം വെള്ളിയാഴ്ചമുതൽ മൗനവ്രതത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ വൈകിച്ചാൽ അനിശ്ചിതകാല ഉപവാസത്തിനും തയ്യാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം വെള്ളിയാഴ്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

2012 ഡിസംബർ 16-നാണ് പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനി ‘നിർഭയ’ ഡൽഹിയിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായത്. രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ്. നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികളെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത് ഇനിയും വൈകിച്ചാൽ ഡിസംബർ 20-ന് മൗനവ്രതം തുടങ്ങുമെന്ന് രണ്ടാഴ്ചമുൻപ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

