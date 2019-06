ന്യൂഡൽഹി : കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ ആദ്യബിൽ തിങ്കളാഴ്ച ലോക്‌സഭയിൽ. ജമ്മുകശ്മീരിലെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കുകൂടി സംവരണാനുകൂല്യങ്ങൾ ബാധകമാക്കുന്നതിനു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ബില്ലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഓർഡിനൻസിനു പകരമുള്ളതാണ് ബിൽ.

നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്ക് ആറു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമാണു നേരത്തേ സംവരണാനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇന്ത്യ-പാക് അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കുകൂടി ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനാണ് പുതിയ ബിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാം മോദി സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ പത്തു ശതമാനം സാമ്പത്തിക സംവരണം, ഗുജ്ജർ വിഭാഗം ഉൾപ്പടെയുള്ള പട്ടികജാതി-വർഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റ സംവരണാനുകൂല്യം തുടങ്ങിയവ ഈ ബില്ലിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കുകൂടി ബാധകമാക്കും.

അതിർത്തിയിലെ തുടർച്ചയായ സംഘർഷങ്ങൾകാരണം അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാറില്ലെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഈ ബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നു സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ഷെല്ലാക്രമണങ്ങൾകാരണം പലപ്പോഴും ഇവർക്കു വീടുപേക്ഷിച്ച് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു മാറിത്താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു തടസ്സമുണ്ടാകുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സംവരണം ഉറപ്പാക്കാനാണു ബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നു സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

