ന്യൂഡൽഹി: പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ കശ്മീരി വിദ്യാർഥികൾക്കുനേരെ ആക്രമണഭീഷണി. കശ്മീരി സ്വദേശികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നിർദേശം നൽകി. ഇക്കാര്യം ചർച്ചചെയ്യാനായും സർവകക്ഷി യോഗം ചേരുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് അറിയിച്ചു.

ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ബിഹാർ, ഹരിയാണ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കശ്മീരികൾക്ക് നേരെ ആക്രമങ്ങളും െെകയേറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ദെഹ്‌റാദൂണിൽ കശ്മീരികളായ വിദ്യാർഥികളോട് വീടുകൾ ഒഴിയാൻ ഉടമകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ജമ്മുകശ്മീർ പോലീസ് മേധാവി ദിൽബാഗ് സിങ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് പോലീസ് മേധാവിയുമായി സംസാരിച്ചു. സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിദ്യാർഥികളെ ആക്രമിക്കുകയും ഭീകരരായി മുദ്രകുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്, കശ്മീരിന് പുറത്ത് അവർക്ക്‌ സ്ഥാനമില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് കശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കശ്മീരികൾക്ക് നേരെ വ്യാപകമായ ആക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ച് ഞായറാഴ്ച ശ്രീനഗറിൽ കടകൾ അടച്ച് ബന്ദാചരിച്ചു. ജമ്മുവിൽനിന്ന് ശ്രീനഗറിലെത്തി ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കശ്മീരിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിന് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രകോപനകരമായ പ്രസ്താവനകൾ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ നൽകരുതെന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യു.പി.യിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ കശ്മീരിവിദ്യാർഥികൾ കാമ്പസിനുപുറത്ത് പോകരുതെന്ന് അലിഗഢ്‌ സർവകലാശാലാ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഹെൽപ്പ്‌ ലൈൻ

സംസ്ഥാനത്തിനുപുറത്തുള്ള കശ്മീർ സ്വദേശികൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാനായി, മദദ്ഗാർ എന്നപേരിൽ സി.ആർ.പി.എഫ്. 24 മണിക്കൂർ ഹെൽപ്പ്‌ലൈൻ തുടങ്ങി. 1400 എന്ന നമ്പറിലേക്ക്‌ ഫോൺവിളിച്ചോ, 7082814411-ലേക്ക് സന്ദേശമയച്ചോ സഹായം തേടാം.

ഭീകരാക്രമണത്തെ പുകഴ്ത്തിയവർ അറസ്റ്റിൽ

പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തെ പുകഴ്ത്തി സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റിട്ട വിദ്യാർഥികളെ പല സ്ഥലത്തും പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു.

ഹിമാചലിലെ കസൗലിയിൽ അറസ്റ്റിലായ എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥിയെ കോടതി 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. പുൽവാമയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയ ആദിൽ അഹമ്മദിന്റെ ഫോട്ടോ ഇയാൾ വാട്‌സാപ്പിൽ പ്രൊഫൈൽ ചിത്രമാക്കിയിരുന്നു. ഭീകരാക്രമണത്തിൽ സന്തോഷമറിയിച്ച് സുഹൃത്തിന് വാട്‌സാപ്പ് സന്ദേശമയച്ച വിദ്യാർഥിയെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

രാജസ്ഥാനിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഫോട്ടോ പകർത്തി വാട്‌സാപ്പിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച നാലു വിദ്യാർഥിനികളെ കോളേജിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. സർവകലാശാലയുടെ പരാതിയിൽ ഐ.ടി.ആക്ട് പ്രകാരം ഇവർക്കെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രകോപനകരമായ സന്ദേശം ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെപേരിൽ അലിഗഢ്‌ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥിയും നിയമനടപടി നേരിടുകയാണ്.

