ബെംഗളൂരു: അന്തരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവും നടനുമായ അംബരീഷിന്റെ ഭാര്യയും പ്രശസ്തനടിയുമായ സുമലത കർണാടകത്തിലെ മാണ്ഡ്യയിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായത് ജനതാദൾ-എസിനെ ആശങ്കയിലാക്കി.

കോൺഗ്രസിൽനിന്ന്‌ ദൾ ആവശ്യപ്പെട്ട മണ്ഡലമാണ് മാണ്ഡ്യ. കോൺഗ്രസ് പിന്തുണച്ചാൽ വിജയവും ഉറപ്പാക്കാം. ഇതിനിടെയാണ് സുമലത സ്ഥാനാർഥിയാകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അംബരീഷിന്റെ ആരാധകർ രംഗത്തെത്തിയത്.

സുമലത മത്സരിക്കുമെന്ന പ്രചാരം ശക്തമായതോടെ എതിർപ്പുമായി ജനതാദൾ നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി. മാണ്ഡ്യ മണ്ഡലത്തിൽ സുമലതയുടെ സംഭാവനയെന്താണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമി ചോദിച്ചു. അംബരീഷിന്റെ മരണത്തെത്തുടർന്നുള്ള സഹതാപം അനുകൂലമാക്കാനാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

മാണ്ഡ്യയിൽനിന്നുള്ള ദളിന്റെ നിയമനിർമാണകൗൺസിൽ അംഗം ശ്രീകണ്ഠ ഗൗഡ സാമുദായികപരാമർശവും നടത്തി. സുമലത വൊക്കലിഗ സമുദായക്കാരിയല്ലെന്നും ആന്ധ്ര സ്വദേശിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഈ പരാമർശത്തിൽ മണ്ഡലത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. മാണ്ഡ്യയിൽ വൊക്കലിഗ സമുദായത്തിനാണ് നിർണായക സ്വാധീനം.

സുമലത സ്വതന്ത്രസ്ഥാനാർഥിയായാൽ ബി.ജെ.പി. പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പ്രചാരണവുമുണ്ട്. സീറ്റ് ദളിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സുമലതയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകിയാൽ മാണ്ഡ്യ നിലനിർത്തുന്നത് ദളിന് വെല്ലുവിളിയാകും.

മൈസൂരു, മാണ്ഡ്യ, ഹാസൻ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങൾ ദളിന് വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പാർട്ടിക്കകത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ എതിർപ്പും രൂക്ഷമാണ്. ദൾ നേതാവ് എച്ച്.ഡി. ദേവഗൗഡ ബെംഗളൂരു നോർത്തിൽ മത്സരിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമിയുടെ മകൻ നിഖിൽ ഗൗഡ മാണ്ഡ്യയിൽ മത്സരിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ദേവഗൗഡയുടെ സ്ഥിരംമണ്ഡലമായ ഹാസനിൽ കൊച്ചുമകനായ പ്രജ്വൽ രേവണ്ണ മത്സരിക്കും.

സുമലതയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാനുള്ള നീക്കം കോൺഗ്രസും ദളും തമ്മിലുള്ള സീറ്റ് വിഭജനത്തെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. കന്നഡ സിനിമാ പ്രവർത്തകരാണ് സുമലത മത്സരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്തുള്ളത്. കോൺഗ്രസിനെയും ജനതാദൾ-എസിനെയും മാറിമാറി പിന്തുണച്ച മണ്ഡലമാണ് മാണ്ഡ്യ. ബി.ജെ.പി.ക്ക് ഇവിടെ കാര്യമായ സ്വാധീനമില്ല. എന്നാൽ, സഖ്യസർക്കാർ നിലവിൽ വന്നതിനുശേഷം മാണ്ഡ്യയിൽ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പി.ക്ക് രണ്ടരലക്ഷത്തോളം വോട്ടുലഭിച്ചിരുന്നു.