ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യാഗേറ്റിലെ അമർ ജവാൻ ജ്യോതി ദേശീയയുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചതിനെ അനുകൂലിച്ചും എതിർത്തും മുൻ സൈനികോദ്യോഗസ്ഥർ. കേന്ദ്ര നടപടിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നായിരുന്നു മുൻ ലെഫ്. ജനറൽ സതീഷ് ദുവയുടെ പ്രതികരണം. ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചവരുടെ സ്മരണയിൽ നിർമിച്ചതാണ് ഇന്ത്യാഗേറ്റ്. അവിടെ പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് അമർ ജവാൻ ജ്യോതിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മുൻ കരസേനാമേധാവി ജനറൽ വേദ് മാലിക്ക്, കരസേനയിലെ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് മുൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ വിനോദ് ഭാട്യ, 1971-ലെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ലെഫ്റ്റ. ജനറൽ ജെ.ബി.എസ്. യാദവ, മുൻ ലെഫ്റ്റ. ജനറൽ കമൽജീത് സിങ് തുടങ്ങിയവരും കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ പ്രശംസിച്ചു.

അതേസമയം, കേന്ദ്രം തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് മുൻ എയർ വൈസ് മാർഷൽ മൻമോഹൻ ബഹാദൂർ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാണനാണ് അമർ ജവാൻ ജ്യോതി. താനും പ്രധാനമന്ത്രിയുമടക്കമുള്ള തലമുറ അവിടത്തെ രക്തസാക്ഷികളെ അഭിവാദ്യംചെയ്തു വളർന്നവരാണെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ഒരാൾക്ക് ഒന്നും നിർമിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുക. അതാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യക്കായി ബി.ജെ.പി.യുടെ മന്ത്രമെന്ന് മുൻ ലെഫ്റ്റ. കേണൽ അനിൽ ദുഹൂൺ വിമർശിച്ചു. അണയാത്ത രണ്ടു ജ്വാലകളുള്ളതിൽ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മുൻ കേണൽ രാജേന്ദ്ര ബഹാദൂരിയും കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

