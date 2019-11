ന്യൂഡൽഹി: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം കണക്കിലെടുത്ത് നവംബർ 27 മുതൽ ഡിസംബർ രണ്ടുവരെ എല്ലാ തീവണ്ടികൾക്കും കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് സ്റ്റോപ്പനുവദിക്കും. റെയിൽവേ മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം.പി.യെ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം.

എല്ലാം താത്കാലിക സ്റ്റോപ്പുകളായിരിക്കുമെന്നും പിന്നീട് അവ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കരുതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സ്റ്റോപ്പാവശ്യപ്പെട്ട് എം.പി. മന്ത്രിക്കും റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാനും നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു.

content highlights: all trains to stop in kanhangad,state school kalolsavam 2019