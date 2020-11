ന്യൂഡൽഹി: സംസ്ഥാനത്ത് ആശുപത്രികളിലെത്തുന്ന മൃതദേഹങ്ങളിൽവരെ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും മറ്റു പലയിടങ്ങളിലും അതു ചെയ്യാറില്ലെന്നും കേരളം സുപ്രീംകോടതിയിൽ. എല്ലാ കോവിഡ് മരണങ്ങളും കണക്കിൽപ്പെടുത്തണമെന്ന നിർബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടാണിത്. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് മരണനിരക്ക് 0.4 ശതമാനമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചെന്നും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പത്തിൽ താഴെയാണെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് മരണം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര മാർഗരേഖയാണ് സംസ്ഥാനത്തു സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് (ഐ.സി.ഡി. 10) മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് കേരളം പാലിക്കുന്നത്. കോവിഡെന്ന് സംശയിച്ച് ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്.

ആശുപത്രികളിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ഉത്തരവുകൾ സർക്കാർ ഇറക്കി. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മൃതദേഹങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിധം, മൃതദേഹങ്ങൾ വീടുകളിലേക്കെത്തിച്ച് സംസ്കരിക്കൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചാണ് ഉത്തരവുകളിറക്കിയത് - സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

