ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിൽ പിറവിയെടുത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക്‌ വ്യാപിച്ച പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് (പി.എഫ്.ഐ.)വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ കലാപങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന്‌ കേന്ദ്രസർക്കാർ. പൗരത്വനിയമഭേദഗതി പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ മറവിൽ ഉത്തർപ്രദേശ്, അസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന കലാപങ്ങൾക്കുപിന്നിൽ പി.എഫ്.ഐ.യുടെ പങ്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന് റിപ്പോർട്ട് അയച്ചപ്പോൾ, സംഘടനയുടെ പങ്ക്‌ വ്യക്തമാക്കുന്ന വിശദമായ റിപ്പോർട്ടാണ് അസംസർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന്‌ സമർപ്പിച്ചത്. ഗുവാഹാട്ടിയിൽ ഡിസംബർ 11-നുണ്ടായ കലാപത്തിന്റെ വിശദാംശമാണ് അസം സർക്കാരിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്.

ഡിസംബറിൽമാത്രം യു.പി. സർക്കാർ 14 പി.എഫ്.ഐ. നേതാക്കളെ വിവിധസ്ഥലത്തെ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റുചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പങ്കുവ്യക്തമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രത്തിന്‌ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പി.എഫ്.ഐ.ക്ക് ഭീകരപ്രവർത്തനവുമായും ഭീകരവാദ ക്യാമ്പുകളുമായും സ്ഫോടകവസ്തു നിർമാണവുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് എൻ.ഐ.എ. റിപ്പോർട്ട്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ യു.എ.പി.എ. പ്രകാരം ഈ സംഘടനയെ നിരോധിക്കാവുന്നതാണെന്നാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം ഈ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവെന്ന്‌ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി ഈ സംഘടനയ്ക്കെതിരേ പറയാനാകില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

എൻ.ഐ.എ. നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ 2010-ൽ മൂവാറ്റുപുഴയിൽനടന്ന കൈവെട്ടുകേസിനെയാണ് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയുധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് കണ്ണൂരിലെ പരിശീലനക്യാമ്പിൽനിന്ന് ആയുധങ്ങളും മറ്റും പിടികൂടിയതിനെക്കുറിച്ചുമാണ്. ബെംഗളൂരുവിൽ ആർ.എസ്.എസ്. നേതാവ് രുദ്രേഷ് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസ്, ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് അൽ ഹിന്ദുമായി ചേർന്ന് ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടതിനെക്കുറിച്ചും എൻ.ഐ.എ. ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

