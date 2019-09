ചെന്നൈ: ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് വീണ് യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിനുനേരെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി നടത്തിയ രൂക്ഷവിമർശനത്തിനുപിന്നാലെ ചെന്നൈയിൽ അനധികൃത ബോർഡ് നീക്കൽ തകൃതി. രണ്ടുദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നഗരത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നായി മൂവായിരത്തോളം ബോർഡുകളാണ് കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതരും സിറ്റി പോലീസും നീക്കിയത്. ഇത്തരം ബോർഡുകൾ കണ്ടെത്തി നീക്കംചെയ്യാൻ പ്രത്യേകസംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചെന്നൈ പള്ളിക്കരണിയിൽ എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ. നേതാവിന്റെ മകന്റെ വിവാഹത്തിന് സ്ഥാപിച്ച ബോർഡ് മറിഞ്ഞുവീണാണ് സോഫ്റ്റ്‌ വേർ എൻജിനിയറായ ശുഭശ്രീ (23) മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ചനടന്ന അപകടത്തെത്തുടർന്ന് സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാനസർക്കാരിനെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചിരുന്നു.

പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ബോർഡുകളും ബാനറുകളും നിരോധിച്ച ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ എത്ര ജീവനുകൾ റോഡിൽ പൊലിയണമെന്നുചോദിച്ച കോടതി യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ വൈകിയതിനെയും ചോദ്യംചെയ്തു. ഒരുവിഷയത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ ഒരുമരണം നടക്കണമെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. തുടർന്നാണ് അനധികൃത ബാനറുകൾ നീക്കംചെയ്യാൻ അതിവേഗം നടപടിയെടുത്തത്.

പോലീസും കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടങ്ങുന്ന സംഘം പ്രത്യേകവാഹനത്തിൽ ബോർഡുകൾ കണ്ടെത്താൻവേണ്ടിമാത്രം റോന്തുചുറ്റുന്നുണ്ട്. മൂന്നുസംഘങ്ങളെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നഗരത്തെ 15 മേഖലകളായി തിരിച്ച് ഒാരോസംഘവും അഞ്ചുമേഖലകളിൽവീതം റോന്തുചുറ്റൽ നടത്തുന്നുണ്ട്.

ചെന്നൈയിൽ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയെങ്കിലും മറ്റിടങ്ങളിൽ അനധികൃത ബോർഡുകൾ നീക്കുന്നതിന് കാര്യമായ നടപടികളില്ല. എന്നാൽ, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നവർക്ക് തടവുശിക്ഷ നൽകുന്നതരത്തിൽ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ. മുൻ കൗൺസിലർ ജയഗോപാലിന്റെ മകന്റെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് റോഡിൽ സ്ഥാപിച്ച ബോർഡാണ് മറിഞ്ഞുവീണത്. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ജയഗോപാൽ ഒളിവിലാണ്.

