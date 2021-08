ന്യൂഡൽഹി: അശാന്തമായ നാട്ടിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിറങ്ങിയതിന്റെ ആശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും അഫ്ഗാന്റെ മുറിവിൽ നൊന്തുനീറുകയാണവർ. ഞായറാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെത്തിയ മാധ്യമങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ ആ വികാരം അണപൊട്ടി.

താലിബാൻ ഭീകരതയുടെ നടുക്കത്തെക്കുറിച്ച്‌ ചോദിച്ചപ്പോൾ അഫ്ഗാൻ സെനറ്റർ നരേന്ദർ സിങ് ഖൽസ മാധ്യമങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ഇരുപത്‌ വർഷമായി കെട്ടിപ്പടുത്തതെല്ലാം തകർന്നു തരിപ്പണമായിരിക്കുന്നു. എല്ലാം ശൂന്യമാണിപ്പോൾ -ഖൽസ വിതുമ്പിക്കൊണ്ട്‌ പറഞ്ഞു.

തോക്കുകൾ തീ തുപ്പുന്ന നാട്ടിൽനിന്ന് മകളേയും രണ്ട്‌ പേരക്കുട്ടികളെയുംകൊണ്ട്‌ രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ ആശ്വാസം അഫ്ഗാൻ വനിതയും പങ്കുവെച്ചു. താലിബാൻ എന്റെ വീട്‌ കത്തിച്ചുകളഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ സഹോദരങ്ങളാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത്. അഫ്ഗാനിലെ സ്ഥിതി ഓരോ ദിവസവും വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഞാനെന്റെ മകളെയും പേരക്കുട്ടികളെയും കൂട്ടി ഇന്ത്യയിലെത്തി. ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതിന് ഇന്ത്യക്ക്‌ നന്ദി പറയുന്നു -ഹിൻഡൺ വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയ അവർ മാധ്യമങ്ങളോട്‌ പ്രതികരിച്ചു.

ഇങ്ങനെ, അഫ്ഗാനിൽനിന്ന്‌ രക്ഷപ്പെട്ടെത്തിയവരുടെ മുഖങ്ങളിലെല്ലാം ജീവിതം തിരിച്ചുകിട്ടിയതിന്റെ ഭാവങ്ങളായിരുന്നു.

Content Higglights: After Harrowing Taliban Experience, Nearly 400 More Reach India