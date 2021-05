ന്യൂഡൽഹി: ക്രിമിനൽക്കേസിൽ കുറ്റംചുമത്തുന്നതിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടാൻ പ്രതിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. കുറ്റംചുമത്തുന്നതിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വിചാരണക്കോടതികൾ വെറും പോസ്റ്റോഫീസായി മാറരുതെന്നും കേസിന്റെ യോഗ്യത നോക്കണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു.

പ്രതിയെ വിചാരണചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ തെളിവുകളുണ്ടോയെന്ന് കോടതി പരിശോധിക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. തെളിവുകളുടെ മൊത്തം ഫലം, വിശാലമായ സാധ്യതകൾ, രേഖകൾ തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കണം. ഉചിതമായ കേസുകളിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ തുടരന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടാനും കോടതികൾ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിക്കണം.

ക്രിമിനൽക്കേസിൽ പ്രതിയായ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി സഞ്ജയ് കുമാർ റായിയുടെ അപേക്ഷയാണ് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിച്ചത്. റായിക്ക് പങ്കാളിത്തമുള്ള ഗ്യാസ് ഏജൻസി സിലിൻഡറുകൾ കരിഞ്ചന്തയിൽ വിറ്റതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണിത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച വാർത്ത നൽകിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ റായ് കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം.

കുറ്റവിമുക്തനാക്കണമെന്ന പ്രതിയുടെ അപേക്ഷ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിക്ക് വീഴ്ചപറ്റിയെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ക്രിമിനൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയും കോടതി പരിശോധിച്ചില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ കേസ് വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിക്ക് വിടുകയാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി.

content highlights: accused has the right to ask not to be charged- supreme court