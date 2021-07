ന്യൂഡൽഹി: ബക്രീദിനായി കേരളത്തിൽ മൂന്ന്‌ ദിവസം ലോക്ഡൗൺ ഇളവ് ചെയ്തതിനെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ വക്താവ് മനു അഭിഷേക് സിംഘ്‌വി. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കാവടിയാത്ര തെറ്റാണെങ്കിൽ, ബക്രീദ് പൊതു ആഘോഷമാകുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റിൽ ചോദിച്ചു.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാവടി യാത്ര വേണ്ടെന്നുവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ്‌ ചോദ്യം. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധിതരുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം തുടരുമ്പോൾ ബക്രീദ് ആഘോഷങ്ങൾക്കായി മൂന്ന്‌ ദിവസം ഇളവുനൽകിയത് അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്ന് സിംഘ്‌വി പറഞ്ഞു.

കാവടിയാത്രയുടെ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇടപെട്ടിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവുമാണ് പരമപ്രധാനമെന്നും മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികാരങ്ങൾ അതിനുതാഴെയേ വരൂവെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് യു.പി. സർക്കാർ യാത്ര റദ്ദാക്കി. കഴിഞ്ഞവർഷം കുംഭമേള നടത്തിയത് വൻതോതിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് കാരണമായെന്ന ആക്ഷേപവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

ബക്രീദിന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ലോക്ഡൗൺ ഇളവ് നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തെ വിദേശകാര്യസഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരനും കഴിഞ്ഞദിവസം വിമർശിച്ചിരുന്നു.

Deplorable act by Kerala Govt to provide 3 days relaxations for Bakra eid celebrations especially because it's one of the hot beds for Covid-19 at present. If Kanwar Yatra is wrong, so is Bakra Eid public celebrations.