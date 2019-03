ന്യൂഡല്‍ഹി: പാക് പിടിയില്‍നിന്നു മോചിതനായി ഡല്‍ഹിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന വിങ് കമാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ത്തമന്റെ ‘ഡീബ്രീഫിങ്’ തുടങ്ങി. തനിക്ക് എത്രയുംവേഗം യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ പറത്തണമെന്ന് വ്യോമസേനയുടെ ഉന്നതരോട് ഞായറാഴ്ച അഭിനന്ദന്‍ പറഞ്ഞതായാണു സൂചന. ഡല്‍ഹിയിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ടവര്‍ തിരിച്ചെത്തുമ്പോള്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമമാണ് ‘ഡീബ്രീഫിങ്’. വ്യോമസേനയുടെ ഇന്റലിജന്‍സ് വിഭാഗമാണ് അഭിനന്ദനുമായി സംസാരിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം വ്യോമസേനയുടെ ഉന്നതരും ഡോക്ടര്‍മാരും ഞായറാഴ്ച അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നു. ഇവരോടാണ് കോക്പിറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണമെന്ന ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

അഭിനന്ദന്‍ കോക്പിറ്റിലേക്ക് ഉടന്‍ മടങ്ങിവരുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികളോട് പറഞ്ഞു. പാകിസ്താനില്‍ പീഡനങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും അഭിനന്ദന്‍ വളരെ ആവേശത്തിലാണെന്ന് അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഞായറാഴ്ചയും അഭിനന്ദന്റെ വൈദ്യപരിശോധന നടന്നു. ഇത് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും തുടരും.

മർദനത്തിൽ വാരിയെല്ലിനു പരിക്ക്

വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദന്റെ വാരിയെല്ലുകൾക്ക് ചെറിയ ക്ഷതമുണ്ടെന്ന് എം.ആർ.ഐ. സ്കാൻ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജൻസി എ.എൻ.ഐ. റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. തകർന്ന വിമാനത്തിൽനിന്ന് പാരച്യൂട്ടിൽ പാക് അധീന കശ്മീരിൽ ഇറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തെ നാട്ടുകാർ മർദിച്ചിരുന്നു. ഇതാവാം ക്ഷതത്തിനു കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പാക് സൈന്യം മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചതല്ലാതെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അഭിനന്ദൻ മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചിരുന്നു.‌

വാരിയെല്ലിലെ ക്ഷതത്തിനു പുറമെ നട്ടെല്ലിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്ത് പരിക്കുണ്ടെന്നും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. തകരുന്ന വിമാനത്തിൽനിന്ന് പുറത്തേക്കു തെറിക്കുന്ന സംവിധാനം വഴി രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ സംഭവിച്ചതാവാം ഈ പരിക്കെന്ന് വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

രഹസ്യം ചോർത്താൻ പാകിസ്താൻ എന്തെങ്കിലും ഇലക്‌ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും എം.ആർ.ഐ. സ്കാൻ വഴി പരിശോധിച്ചു. എന്നാൽ, ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. സ്വാഭാവിക നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പരിശോധന.

