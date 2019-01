ഫഗ്‌വാര(പഞ്ചാബ്): ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉടനെ നിയമംകൊണ്ടുവരുമെന്ന് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർപ്രസാദ്. 106-മത് ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസിൽ അധ്യക്ഷപ്രസംഗം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അപകടമുണ്ടാക്കിയ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തുനിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാം. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലൈസൻസ് കിട്ടാനും പ്രയാസമില്ല. ഇതുകാരണം അയാൾ നിയമനടപടികളിൽനിന്ന്‌ രക്ഷപ്പെടുകയാണ്.

ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ, ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം പേരുമാറ്റാനായാലും കൃഷ്ണമണിയുടേതുൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തിവിവരങ്ങളോ, വിരലടയാളമോ മാറ്റാനാവില്ല. മറ്റൊരു ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നേരത്തേ ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നകാര്യം കംപ്യൂട്ടറിൽ തെളിയും-ആധാറുമായി ലൈസൻസ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

