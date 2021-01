ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരുകോടി കവിഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ കാത്തിരിപ്പിനു വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് രണ്ട് വാക്സിനുകൾക്ക് ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ഡി.സി.ജി.ഐ.) അനുമതി. സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കോവിഷീൽഡ്, തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്സിൻ എന്നീ വാക്സിനുകൾക്ക് അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത ഉപയോഗത്തിനാണ് അനുമതി ലഭിച്ചത്.

വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചാണ് ഡി.സി.ജി.ഐ. തീരുമാനം. കാഡില ഹെൽത്ത്‌കെയർ വികസിപ്പിച്ച വാക്സിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിനും അനുമതിയായി. നേരിയതോതിലെങ്കിലും സുരക്ഷാ ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും വാക്സിന് അനുമതി നൽകില്ലെന്ന് ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ വി.ജി. സോമാനി വ്യക്തമാക്കി. വാക്സിനുകൾ നൂറുശതമാനവും സുരക്ഷിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഷീൽഡും കോവാക്സിനും രണ്ടു ഡോസുകളായാണ് നൽകേണ്ടത്. വാക്സിനുകളെല്ലാം രണ്ടുമുതൽ എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്‌വരെ താപനിലയിലാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്.

വാക്സിനുകളുടെ പ്രതിരോധശേഷി, സുരക്ഷ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് നിർമാതാക്കൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചശേഷമാണ് ഇവയുടെ നിയന്ത്രിത ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നൽകാൻ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേഡ്‌ കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷന്റെ (സി.ഡി.എസ്.സി.ഒ.) സബ്ജക്ട്‌ എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി (എസ്.ഇ.സി.) ശുപാർശ ചെയ്തത്. പൾമോണോളജി, ഇമ്യുണോളജി, മൈക്രോബയോളജി, ഫാർമക്കോളജി, പീഡിയാട്രിക്സ്, ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ തുടങ്ങിയ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ എസ്.ഇ.സി.യിൽ അംഗങ്ങളാണ്.

അതേസമയം, കോവാക്സിനു മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണം കഴിയുംമുമ്പ് അനുമതി നൽകിയെന്ന് ശശി തരൂരടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷനേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ വാക്സിൻ കരുതൽശേഖരമായാവും ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുകയെന്നും മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി മനസ്സിലാക്കിയായിരിക്കും പൂർണതോതിൽ ഉപയോഗിക്കുകയെന്നും ഡൽഹി എയിംസ് ഡയറക്ടർ രൺദീപ് ഗുലേറിയ സൂചിപ്പിച്ചു.

നിർണായക വഴിത്തിരിവ്

“കൊറോണയ്ക്കെതിരായ രാജ്യത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിന് ശക്തിപകരുന്ന നിർണായക വഴിത്തിരിവാണ് രണ്ട് വാക്സിനുകൾക്ക് ഡി.സി.ജി.ഐ. നൽകിയ അനുമതി. കോവിഡ് മുക്തവും ആരോഗ്യപൂർണവുമായ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റം വേഗത്തിലാക്കാൻ ഇതു സഹായിക്കും. കഠിനാധ്വാനികളായ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും നവീനാശയക്കാരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു -പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

