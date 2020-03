ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലെ 19 സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും പൂര്‍ണമായും അടച്ചിടുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അറിയിപ്പ്.

കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 19 സംസ്ഥാനങ്ങള്‍, ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ എന്നിവ അടച്ചിടാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലാവ് അഗര്‍വാള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഛണ്ഡീഗഡ്, ഡല്‍ഹി, ഗോവ, ജമ്മു, നാഗാലാന്റ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, രാജസ്ഥാന്‍, ബംഗാള്‍, ബിഹാര്‍, ഹിമാചല്‍പ്രദേശ്, ത്രിപുര, തെലങ്കാന, ഛത്തീസ്ഗഢ്, അരുണാചല്‍ പ്രദേശ്, ജാര്‍ഖണ്ഡ്, പഞ്ചാബ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ലഡാക്ക് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതുവരെ 415 കോവിഡ്-19 കേസുകളും 7 മരണങ്ങളുമാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 23 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയെന്നും ലാവ് അഗര്‍വാള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തിവെക്കാനും തീരുമാനമുണ്ട്.

Content Highlights: A complete lockdown has been announced in 19 states and union territories