പട്‌ന/ലഖ്‌നൗ: ഇടിമിന്നലേറ്റ് ബിഹാറിലും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലുമായി 107 മരണം. ബിഹാറില്‍ 83 പേരും യുപിയില്‍ 24 പേരുമാണ് മരിച്ചത്. ബിഹാറില്‍ 30 പേർക്കും യുപിയില്‍ 12 പേര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുമുണ്ട്. ബിഹാറിലെ ഖഗാരിയ ജില്ലയിൽ പതിനഞ്ച് കന്നുകാലികളും ചത്തു.

വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് ബിഹാർ സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട കണക്കനുസരിച്ച് യുപിയില്‍ ഗോപാൽഗഞ്ജ് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവുമധികംപേർ മരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ 24 ജില്ലകളിലും ഇടിമിന്നലേറ്റ് വ്യാഴാഴ്ച മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പാടങ്ങളിലും തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലും കൃഷിപ്പണിയിലും മറ്റും ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നവരാണ് മരിച്ചവരിലേറെയും. വെള്ളിയാഴ്ച 10 ജില്ലകളില്‍ റെഡ് സോണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ജില്ലകളില്‍ അതിതീവ്ര മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. 13 പേർക്കാണ് ഇവിടെ ജീവൻനഷ്ടമായത്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ നാലുലക്ഷം രൂപവീതം ആശ്വാസധനം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ഇടിമിന്നലില്‍ ദേവ്‌റിയയിലാണ് ഏറ്റവുമധികം മരണം. ഒമ്പതുപേർ ഇവിടെ മരിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് യു.പി. സർക്കാരും നാലുലക്ഷം രൂപവീതം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

