ന്യൂഡല്‍ഹി: അടുത്ത മൂന്നുകൊല്ലത്തിനുള്ളില്‍ രാജ്യത്ത് പുതുതായി 75 മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ സാമ്പത്തികകാര്യ സമിതി തീരുമാനിച്ചു.

എല്ലാ കോളേജുകളിലും കൂടി 15,700 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. നിലവിലുള്ള ജില്ലാ, റഫറല്‍ ആശുപത്രികളോട് ചേര്‍ന്നായിരിക്കും പുതിയ കോളേജുകള്‍. ഇപ്പോള്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പിന്നാക്ക പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കാണ് പദ്ധതിയില്‍ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുകയെന്ന് വാര്‍ത്താവിതരണ മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍ പറഞ്ഞു. അഞ്ചുകൊല്ലത്തിനിടയില്‍ രണ്ടുഘട്ടങ്ങളിലായി 82 മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാംഘട്ടത്തില്‍ അൻപത്തിയെട്ടും രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ ഇരുപത്തിനാലും. മൂന്നാംഘട്ടമായ 2021-22 ല്‍ 75 മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകള്‍ തുറക്കും. ഇതിന് മൊത്തം 24,375 കോടി രൂപയാണ് ചെലവാകുകയെന്ന് മന്ത്രി ജാവഡേക്കര്‍ പറഞ്ഞു. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക.

