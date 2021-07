ഇറ്റാനഗർ: അരുണാചൽപ്രദേശിലെ പാസിഘട്ട് ജയിലിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ കണ്ണിൽ മുളകുപൊടി വിതറി വിചാരണത്തടവുകാർ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടാണ്‌ സംഭവം. ഭക്ഷണം നൽകാൻ ജയിൽമുറി തുറന്നപ്പോഴാണ് ഏഴുപേരുൾപ്പെട്ട സംഘം ജീവനക്കാർക്കുനേരെ മുളകുപൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ വിതറിയത്. ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച്‌ ജീവനക്കാർക്ക്‌ പരിക്കേറ്റു.

ജയിലിന്റെ താഴുകൊണ്ടുള്ള അടിയിൽ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ജീവനക്കാരനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സംഘം തട്ടിയെടുത്തു. ഏഴുപേർക്കെതിരേ കേസെടുത്തെന്നും തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും പാസിഘട്ട് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് തപാംഗ് ടാറ്റാക് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: 7 Prisoners Escape from Arunachal Jail by Throwing Chilli Powder at Guards