ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ഏറ്റവുമധികം രോഗികളുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിലും കേരളത്തിലും. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരിൽ 40 ശതമാനവും ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു. പശ്ചിമബംഗാൾ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഢ് എന്നിവയാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അവസാനിച്ച 24 മണിക്കൂറിനിടെ 26,624 പേർക്കാണ് പുതുതായി രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇതോടെ സർക്കാർ കണക്കിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,00,31,223 ആയി. ഇതിൽ 95,80,402 പേരുടെ രോഗം ഭേദമായി. 341 പേർ മരിച്ചതോടെ ഇതുവരെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 1,45,477 ആയി.

തുടർച്ചയായ 14-ാം ദിവസവും ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം നാലു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ്. നിലവിൽ രാജ്യത്താകെ 3,05,344 രോഗികളാണുള്ളത്. ഇത് മൊത്തം രോഗബാധിതരുടെ 3.04 ശതമാനമാണ്. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 95.51 ശതമാനവും മരണനിരക്ക് 1.45 ശതമാനവുമാണ്.

content highlights: 40% of covid patients in india belongs to kerala and karnataka