ന്യൂഡല്‍ഹി: ബാലാകോട്ട് വ്യോമാക്രമണമുള്‍പ്പെടെയുള്ള സൈന്യത്തിന്റെ നടപടികള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനെതിരേ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്‍ നടപടിയെടുത്തേക്കും. വിഷയം സുപ്രീംകോടതിയിലെത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ശക്തമായ വിലക്കോ താക്കീതോ ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം നേരത്തേ നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് കമ്മിഷന്‍ വിശദീകരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

കമ്മിഷന്റെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടവും മുമ്പിറക്കിയ ഉത്തരവുകളും പ്രധാനമന്ത്രിയും ബി.ജെ.പി.യുടെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളും ലംഘിക്കുകയാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിഷന് നിവേദനം നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് തിങ്കളാഴ്ച സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

സൈന്യത്തിന്റെ നടപടികള്‍ അവതരിപ്പിച്ച് പാര്‍ട്ടികളും സ്ഥാനാര്‍ഥികളും പ്രചാരണം നടത്തരുതെന്ന് കമ്മിഷന്‍ മാര്‍ച്ച് 19-ന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. സൈനികരുടെ ചിത്രങ്ങളോ വേഷങ്ങളോ പ്രചാരണത്തിനുപയോഗിക്കരുതെന്ന് മാര്‍ച്ച് ഒമ്പതിനു നല്‍കിയ നിർദേശത്തിനു തുടര്‍ച്ചയായിട്ടായിരുന്നു അത്. വിങ് കമാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ത്തമന്റെ ചിത്രങ്ങളും ബാലാകോട്ട് ആക്രമണവും മറ്റും വ്യാപകമായി പ്രചാരണത്തിനുപയോഗിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ആ നിർദേശങ്ങള്‍.

എന്നാല്‍, തിരഞ്ഞെടുപ്പുരംഗം ചൂടുപിടിച്ചതോടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും മറ്റു നേതാക്കളും ബാലാകോട്ടും മറ്റും പ്രസംഗങ്ങളില്‍ നിരന്തരം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി. മാര്‍ച്ച് 28-ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിലും ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വാര്‍ധയിലും ഏപ്രില്‍ നാലിന് ഗുജറാത്തിലെ ലത്തൂരിലും നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളില്‍ മോദി സൈന്യത്തിന്റെ നടപടികള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി. ബാലാകോട്ടിലെ ഭീകരകേന്ദ്രം ആക്രമിച്ച സൈനികര്‍ക്കും പുല്‍വാമയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഭടന്‍മാര്‍ക്കുമായിരിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരായ പുതിയ വോട്ടര്‍മാരുടെ വോട്ടെന്നായിരുന്നു ലത്തൂരിലെ പ്രസംഗം.

മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും ബി.ജെ.പി. അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായും ഇതേരീതിയില്‍ പ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തെ ‘മോദിസേന’യെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചതു വിവാദമായി. ഓരോഘട്ടത്തിലും പ്രതിപക്ഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചിരുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അഞ്ചാംഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോള്‍ ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ ബി.ജെ.പി.യുടെ പ്രചാരണം ദേശീയതയിലും സൈന്യത്തിന്റെ നടപടിയിലും ഊന്നിയാണ് മുന്നേറുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെതന്നെ ഉത്തരവുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷം സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

Content Highlights:2019 loksabha Elections Balakot issue for election campaign, may take action by EC