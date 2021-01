ന്യൂഡൽഹി: റിപ്പബ്ലിക്ദിനത്തിൽ ട്രാക്ടർറാലി ചെങ്കോട്ടയിൽ കൊടിനാട്ടുന്നതിലും അക്രമത്തിലും കലാശിച്ചതിനുപിന്നാലെ നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ച പാർലമെന്റ്‌ മാർച്ചിൽനിന്ന്‌ കർഷകസംഘടനകൾ പിൻമാറി. അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ നേതാക്കളെയടക്കം പ്രതികളാക്കി കർഷകർക്കെതിരേ 22 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ചെങ്കോട്ടയിലേതടക്കം പൊതു-സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കൾ നശിപ്പിച്ചതിനാണ് കേസുകളേറെയും. 200 പേരെ ഡൽഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

അക്രമത്തിൽ മുന്നൂറോളം പോലീസുകാർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. അക്രമത്തിന്‌ ആഹ്വാനംനൽകിയ 550 അക്കൗണ്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനം ട്വിറ്റർ ബുധനാഴ്ച താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണോയിതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. രണ്ടാം ദിനവും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ തലസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി.

ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ (ഭാനുപ്രതാപ് സിങ് വിഭാഗം), രാഷ്ട്രീയ കിസാൻ മസ്ദൂർ സംഘതൻ എന്നീ സംഘടനകകൾ സമരത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡൽഹി-യു.പി. അതിർത്തിയായ ചില്ലയിൽ സമരംനടത്തുന്ന ഭാനുപ്രതാപ് സിങ് വിഭാഗം കർഷകസമരത്തിന്‌ നേതൃത്വംനൽകുന്ന സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ചയുടെ ഭാഗമല്ല. മോർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ കിസാൻ സംഘർഷ് കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് സമരത്തിൽനിന്നുപിന്മാറിയ രാഷ്ട്രീയ കിസാൻ മസ്ദൂർ സംഘതൻ. ഈ സംഘടനയുടെ നേതാവ് വി.എം.സിങ് നേരത്തേ കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി കൺവീനറായിരുന്നു. അഭിപ്രായഭിന്നതയെത്തുടർന്ന് സിങ്ങിനെ ഈ സ്ഥാനത്തുനിന്ന്‌ മാറ്റിയിരുന്നു.

റാലി അക്രമാസക്തമായതിനുപിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും സമരം തുടരുമെന്നും സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച നേതാക്കൾ സിംഘുവിൽചേർന്ന യോഗത്തിനുശേഷം വ്യക്തമാക്കി. പാർലമെന്റ് മാർച്ചിനു പകരം ഗാന്ധിജിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വദിനമായ ജനുവരി 30-ന് ഉപവാസവും ജനസഭയും നടത്തും.

അക്രമത്തിനുപിന്നിൽ ബി.ജെ.പി.-ആർ.എസ്.എസ്. ഏജന്റുമാരാണെന്ന് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. ചെങ്കോട്ടയിൽ സിഖ് പതാക (ഖൽസ) നാട്ടിയതടക്കമുള്ള സംഘർഷത്തിലെ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ പഞ്ചാബി ചലച്ചിത്രനടൻ ദീപ് സിദ്ദുവാണ്. സിദ്ദുവിന്‌ ബി.ജെ.പി. നേതാക്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. സംഘർഷമുണ്ടായ നാലുമണിക്കൂർ പോലീസ് കാഴ്ചക്കാരായി നിന്നു. സിദ്ദുവിനെ അറസ്റ്റുചെയ്യാത്തതെന്തെന്നും നേതാക്കൾ ചോദിച്ചു. രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് സർക്കാരിന്‌ ലഭിച്ചിരുന്നോയെന്നും പോലീസുകാർ മൂകസാക്ഷികളായത്‌ എന്തുകൊണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വിശദീകരിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല ആവശ്യപ്പെട്ടു. സി.പി.എം. അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷകക്ഷികളും സർക്കാരിനെതിരേ രംഗത്തെത്തി.

