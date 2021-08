മുംബൈ: 16 കാരനായ മകൻ പബ്ജി കളിച്ചതുവഴി അമ്മയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പത്തു ലക്ഷത്തോളം രൂപ. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അച്ഛന്റെ ശകാരംകേട്ട് മനംനൊന്ത് മകൻ വീട്ടിൽനിന്ന് ഒളിച്ചോടി. പിന്നീട് പോലീസാണ് അന്ധേരിയിലെ മഹാകാളിയിൽനിന്ന് മകനെ കണ്ടെത്തി വീട്ടിലെത്തിച്ചത്.

കുടുംബത്തിന്റെ വിവരം പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ജോഗേശ്വരിയിൽ ആണ് ഇവർ താമസമെന്നും കുട്ടികളെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ അമിതമായി സമ്മർദത്തിലാക്കരുതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയുമായി രക്ഷിതാക്കൾ പോലീസിനെ സമീപിക്കുന്നത്.

പിന്നീടാണ് കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ഒരുമാസമായി ഓൺലൈനിൽ പബ്ജി കളിക്കാറുണ്ടെന്നും ഇതിനായി അമ്മയുടെ അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് ആരുമറിയാതെ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് അറിഞ്ഞത്. രക്ഷിതാക്കളുടെ ശകാരത്തെത്തുടർന്ന് ഇനി വീട്ടിലേക്കില്ല എന്നൊരു കത്തെഴുതിവെച്ചാണ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയത്. പോലീസ് കണ്ടെത്തിയ കുട്ടിയെ കൗൺസലിങ്ങിന് ശേഷമാണ് രക്ഷിതാക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചത്.

