ഉന്നാവ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവയിൽ പതിനൊന്നുകാരിയെ ബലാത്സംഗംചെയ്തശേഷം ഇഷ്ടികകൊണ്ടു തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. സഫുർപുർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം. വീടിനുപുറത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.

രാത്രി ഉറക്കമുണർന്ന കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണ് പെൺകുട്ടി കൂടെയില്ലെന്ന വിവരം ആദ്യമറിഞ്ഞത്. പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനു പോയതാണെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. എന്നാൽ, ഏറെനേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരികെ വരാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾക്കും അയൽക്കാർക്കുമൊപ്പം നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ മൃതദേഹം വീടിനുസമീപമുള്ള തോട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തി. നഗ്നമാക്കപ്പെട്ടനിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. കഴുത്തിനുചുറ്റിലും സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളിലും പരിക്കുകളുണ്ട്.

കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന്‌ പ്രത്യേകസംഘം രൂപവത്കരിച്ചതായി ഉന്നാവ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് എം.പി. വർമ പറഞ്ഞു.

