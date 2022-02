ചെന്നൈ: മഹാബലിപുരത്തിനടുത്ത ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റോഡിലെ മദ്രാസ് ക്രൊക്കെഡൈൽ ബാങ്കിൽനിന്ന്‌ 1000 മുതലകൾ ഗുജറാത്തിലേക്ക്. ലോക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ വരുമാനം കുറഞ്ഞതോടെ മുതലകളെ തീറ്റിപ്പോറ്റാനും ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകാനും പ്രയാസം നേരിടുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ഗുജറാത്തിലെ ഗ്രീൻസ് സുവോളജിക്കൽ റെസ്‌ക്യൂ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷന്റെ കീഴിലുള്ള റിലയൻസ് മൃഗശാലയിലേക്ക് മുതലകളെ മാറ്റുന്നത്.

അണുവിമുക്തമാക്കിയ പെട്ടികളിലാക്കി ഏറെ സുരക്ഷിതമായാണ് ലോറികളിൽ മുതലകളെ കയറ്റിയയക്കുന്നത്. നേരത്തേതന്നെ കുറച്ചുമുതലകളെ അയച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവയെ മാറ്റുന്നു. മദ്രാസ് ക്രൊക്കഡൈൽ ബാങ്കിൽ 17 ഇനങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം മുതലകളുണ്ട്. ഇവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ക്രൊക്കഡൈൽ ബാങ്ക് ട്രസ്റ്റ് കേന്ദ്ര മൃഗശാലാ അതോറിറ്റിക്ക് കത്തയച്ചു. 1972-ലെ വന്യജീവി (സംരക്ഷണം) നിയമം സെക്‌ഷൻ 38 പ്രകാരം 350 ആൺമുതലകളെയും 650 പെൺമുതലകളെയും ഗുജറാത്തിലേക്കുമാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ അനുമതി നൽകി.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലവളർത്തുകേന്ദ്രമാണ് മദ്രാസ് ക്രൊക്കഡൈൽ ബാങ്ക്. സന്ദർശകരുടെ പ്രവേശനടിക്കറ്റുവഴിമാത്രം പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 80 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം ലഭിച്ചിരുന്നു. അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും ഉൾപ്പെടെ ശരാശരി 75 ലക്ഷംരൂപവരെ വർഷം നടത്തിപ്പുചെലവുവന്നിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തോടെ എല്ലാം തകിടംമറിഞ്ഞു. പ്രമുഖ കമ്പനികൾ അവരുടെ ജീവകാരുണ്യഫണ്ടിൽനിന്ന്‌ സാമ്പത്തികസഹായം നൽകിയതുമൂലം വലിയ പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ പ്രവർത്തനം നടന്നു.

എന്നാൽ, 2021 മേയ് അവസാനത്തോടെ എല്ലാഫണ്ടും തീർന്നു. ഇനി സന്ദർശകർ വീണ്ടും എത്തിത്തുടങ്ങിയാലേ ക്രൊക്കഡൈൽ പാർക്കിന് വരുമാനം ലഭിക്കൂവെന്ന അവസ്ഥയാണ്. അമേരിക്കക്കാരനായ ഉരഗജീവി ഗവേഷകൻ റോമുലസ് വിറ്റേക്കർ ആണ് 1976-ൽ 8.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ക്രൊക്കഡൈൽ ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത്.

