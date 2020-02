ജമ്മു: ജമ്മുകശ്മീരിലെ പൂഞ്ചിൽ നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്കു സമീപം പാക് ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ ഒരു സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മറ്റു മൂന്നുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

വൈകുന്നേരം 3.45-ന് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച് പാക് സൈന്യം ഷെല്ലാക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ആക്രമണത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകിയതായി സൈനികവക്താവ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, പാക് സൈന്യത്തിനുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

