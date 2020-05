ന്യൂഡൽഹി: വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് ശ്രമിക് പ്രത്യേകതീവണ്ടികൾവഴി റെയിൽവേ ഇതുവരെ സ്വന്തം നാടുകളിലെത്തിച്ചത് 1.35 ലക്ഷം പേരെ. ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും അതിഥിതൊഴിലാളികളാണ്. മേയ് ഒന്നുമുതൽ ബുധനാഴ്ചവരെ 135 വണ്ടികളാണ് സർവീസ് നടത്തിയത്.

സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ചാണ് ശ്രമിക് സ്പെഷ്യലുകൾ ഓടിക്കുന്നത്. വിവിധയിടങ്ങളിൽനിന്നായി ബിഹാറിലേക്ക് 11 വണ്ടികൾ ഓടി. 11 എണ്ണം ഇനിയും സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഓടിക്കാനുണ്ട്. യു.പി.യിലേക്ക് 10 വണ്ടികൾ സർവീസ് നടത്തി. ഇനിയും 12 എണ്ണം അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളം, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഓരോ വണ്ടികൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒഡിഷയിലേക്ക് ഏഴും ജാർഖണ്ഡിലേക്ക് നാലും വണ്ടികൾ ഓടി. പശ്ചിമബംഗാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപ്രകാരം രണ്ടുവണ്ടികളാണ് അങ്ങോട്ട് സർവീസ് നടത്തിയത്. ഇനിയും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കി.

24 കോച്ചുകളുള്ള സ്പെഷ്യൽ വണ്ടികളാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തേക്കും സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ഒരു കോച്ചിൽ ശരാശരി 54 പേർക്കാണ് യാത്രാനുമതി. ശരാശരി 1000 മുതൽ 1200 വരെ യാത്രക്കാരെയാണ് ഓരോ വണ്ടിയിലും കൊണ്ടുപോകുന്നത്.

