ന്യൂയോര്‍ക്ക്: വ്യാപാരക്കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയെ വീണ്ടും വിമർശിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവുമുയർന്ന തീരുവ ചുമത്തി വർഷങ്ങളായി അമേരിക്കയ്ക്കുമേൽ ഇന്ത്യ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വെള്ളിയാഴ്ച വാഷിങ്‍ടണിൽ ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യസന്ദർശനത്തിനു പുറപ്പെടാൻ മണിക്കൂറുകൾമാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ രണ്ടാംവട്ടമാണ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയെ വിമർശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെന്ന് ട്രംപ് ആവർത്തിച്ചു.

വരവേൽക്കാൻ ഒരു കോടിപ്പേർ !

അഹമ്മദാബാദിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കാനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം 70 ലക്ഷത്തിൽനിന്ന് ഒരുകോടിയായി ഉയർത്തി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. കൊളറാഡോയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുറാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞദിവസം മേരിലാൻഡിലെ ജോയന്റ് ബേസ് ആൻഡ്രൂസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിനിടയിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ 70 ലക്ഷം പേർ എത്തുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ, വെള്ളിയാഴ്ച കൊളറാഡോയിലെ റാലിയിൽ കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ മുപ്പത് ലക്ഷംകൂടി ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു “ഒരു കോടി ആളുകളുണ്ടാകുമെന്നാണു കേൾക്കുന്നത്. വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് സ്റ്റേഡിയം വരെയുള്ള വഴിയിൽ 60 ലക്ഷം മുതൽ ഒരു കോടിവരെ ആളുകൾ എത്തുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് പരിപാടി. പുതിയതും മനോഹരവുമാണ് ആ സ്റ്റേഡിയം”- ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

കൊളറാഡോയിലെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കൂട്ടം തന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. “ഇന്ത്യയിൽ ഒരുകോടി ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുമെങ്കിൽ, അറുപതിനായിരം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു സ്റ്റേഡിയം നിറഞ്ഞതുകണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടും”. അമേരിക്കയിലും വമ്പൻ സ്റ്റേഡിയം നിർമിച്ചുകൂടെയെന്നായിരുന്നു ഉടൻ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരു ട്രംപ് അനുയായിയുടെ ചോദ്യം.

ട്രംപിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഉയർന്നതാണെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷം ആളുകളെയാണ് അഹമ്മദാബാദ് നഗരസഭാധികൃതർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മുനിസിപ്പൽ കമ്മിഷണർ വിജയ് നേഹ്രതന്നെ ഇക്കാര്യം കഴിഞ്ഞദിവസം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

