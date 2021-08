ന്യൂഡൽഹി: അഫ്‌ഗാനിസ്താനിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ‘ഓപ്പറേഷൻ ദേവിശക്തി’ എന്ന്‌ പേരിട്ടു. ചൊവ്വാഴ്ച ഡൽഹി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ 78 പേർകൂടി വന്നിറങ്ങിയത്‌ പരാമർശിക്കവേ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയ്‌ശങ്കറാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ പേര്‌ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിനകം എണ്ണൂറിലേറെപ്പേരെയാണ് അഫ്ഗാനിസ്താനിൽനിന്ന് തിരിച്ചെത്തിച്ചത്.

താജികിസ്താൻ തലസ്ഥാനമായ ദുഷൻബെയിൽനിന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലാണ് 25 ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടെ 78 പേർ ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. കാബൂളിൽനിന്ന്‌ രക്ഷിച്ച ഈ സംഘത്തെ കഴിഞ്ഞദിവസം താജികിസ്താനിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. മലയാളി കന്യാസ്ത്രി സിസ്റ്റർ തെരേസ ക്രാസ്റ്റയും സംഘത്തിനൊപ്പം ഡൽഹിയിലെത്തി. ഇവരെ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം നജഫ്ഗഢ് ചാവ്‌ളയിലെ ഐ.ടി.ബി.പി. ക്യാമ്പിൽ ക്വാറന്റീനിൽ വിട്ടു. ‘ഓപ്പറേഷൻ ദേവിശക്തി’ തുടരുകയാണെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ഈ മാസം 16-നാണ് ഇന്ത്യ രക്ഷാദൗത്യം ആരംഭിച്ചത്. അഫ്‌ഗാനിസ്താനിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെയെല്ലാം തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ 17-നുചേർന്ന സുരക്ഷാകാര്യ മന്ത്രിതലയോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിർദേശിച്ചു. അഫ്‌ഗാനിസ്താനിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക്‌ വരാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സിഖുകാർക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും അഭയം നൽകാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ആറുരാജ്യങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനം

ന്യൂഡൽഹി: അഫ്‌ഗാനിസ്താനിലെ വിദേശകമ്പനികളിൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ സുരക്ഷിതരായി എത്തിക്കാമെന്ന് അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, യു.എ.ഇ., ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ വാഗ്‌ദാനംചെയ്തു. ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ കമ്പനികളിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെയെല്ലാം അവർ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിക്കും. ആദ്യം അതതുരാജ്യങ്ങളിലെത്തിച്ചശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്കയയ്ക്കാം എന്നാണ്‌ വാഗ്‌ദാനം. കാബൂളിൽനിന്ന് ദോഹയിലെത്തിച്ച 146 ഇന്ത്യക്കാർ തിങ്കളാഴ്ച പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലെത്തിയിരുന്നു.

ജർമൻ ചാൻസലർ ആംഗേല മെർക്കലുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തിങ്കളാഴ്ച ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയ്‌ശങ്കർ ജർമൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഹെയ്‌ക്കോ മാസുമായും ചർച്ചനടത്തി. ഫ്രഞ്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഴാങ് യീവ് ലെ ഡ്രിയാനുമായും അദ്ദേഹം അഫ്ഗാൻ സ്ഥിതി ചർച്ചചെയ്തിരുന്നു.

