ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ 130 കോടി ജനങ്ങളെ അന്നമൂട്ടുന്ന കർഷകരോട് തങ്ങൾക്കു കടപ്പാടുണ്ടെന്ന് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. മുഖംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് കമ്പനി നടത്തുന്നതെന്നാണ് കർഷകക്കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രതികരണം.

ഇന്ന് രാജ്യം ചർച്ചചെയ്യുന്ന കാർഷികനിയമങ്ങളുമായി റിലയൻസിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അതിന്റെ ഒരു ഗുണഫലവും നേടുന്നില്ല. കമ്പനിയുടെ മഹിമയും വ്യാപാരവും തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബോധപൂർവമായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഇതുവരെ കരാർക്കൃഷി ചെയ്തിട്ടില്ല. ഭാവിയിൽ ഈ മേഖലയിലേക്ക്‌ കടന്നുവരാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പഞ്ചാബിൽ റിലയൻസ് ജിയോയുടെ 1500 ടെലികോം ടവറുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ വിശദീകരണം.

“കർഷകരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. കർഷകരുമായി തുല്യപങ്കാളിത്തത്തിൽ മുന്നോട്ടുനീങ്ങി പുതിയ ഇന്ത്യ വാർത്തെടുക്കാനാവുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു” -ആർ.ഐ.എൽ. പറഞ്ഞു. താങ്ങുവിലയിലോ കർഷകർക്കു ലാഭകരമായ രീതിയിലോ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സംഭരിക്കാൻ തങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരെ നിർബന്ധിക്കുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവുംവലിയ ചില്ലറവ്യാപാരസ്ഥാപനമാണ് റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ. ഭക്ഷ്യധാന്യം, പഴം, പച്ചക്കറി തുടങ്ങിയവയും മരുന്നുമെല്ലാം വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ‘‘ഭക്ഷ്യധാന്യം നേരിട്ട്‌ കർഷകരിൽനിന്ന്‌ വാങ്ങുന്നില്ല. കർഷകരിൽനിന്നു കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കോ അവർക്കുള്ള പ്രയോജനം തട്ടിയെടുക്കുന്ന വിധത്തിലോ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വാങ്ങാൻ ആരുമായും കരാറുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല’’ -കമ്പനി അറിയിച്ചു.

കൃഷിഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ലെന്നും കരാർക്കൃഷിക്കില്ലെന്നും റിലയൻസ് പറയുന്നത്‌ കള്ളമാണെന്ന് കർഷകസംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഓൾ ഇന്ത്യ കിസാൻ സംഘർഷ് കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കർഷകരോഷത്തെത്തുടർന്നുള്ള സമ്മർദത്തിലാണ് റിലയൻസ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റായ്ഗഢിലും മറ്റിടങ്ങളിലും റിലയൻസ് വൻതോതിൽ ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞതുശരിയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി റിലയൻസ് തിരിച്ചുനൽകണമെന്നും കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കർഷകസമരത്തിന്റെ വിജയമാണ് റിലയൻസിന്റെ വിശദീകരണമെന്ന് കിസാൻസഭ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി പി. കൃഷ്ണപ്രസാദ് പ്രതികരിച്ചു. കരാർക്കൃഷിക്കില്ലെന്നു പരസ്യമായി പറയാൻ റിലയൻസ് നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Content Highlights: "No Plan To Enter Corporate Farming": Reliance Goes To Court On Vandalism