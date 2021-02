മുംബൈ: കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി ജനങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും നിയമലംഘനം നടത്തി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ എട്ടുദിവസത്തിനകം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് ജനങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്.

മുഖാവരണം ധരിക്കുകയെന്നത് ഏറെ പ്രധാനമാണെന്നും ജനങ്ങൾ അതനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് മുതൽ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ‘‘ലോക്ഡൗൺ പെട്ടെന്ന് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല. വികസനപ്രവർത്തനത്തനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്താനും കഴിയില്ല. എങ്കിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ലോക്ഡൗൺ വേണ്ടിവരും. അമരാവതിയിൽ ഞായറാഴ്ച 1000 പേർക്കോളമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇത്രയും പേർക്ക് ഇവിടെ ഒരുദിവസം രോഗം പിടിപെടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങും തിങ്കളാഴ്ചമുതൽ അനുവദിക്കില്ല. അത് രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടിക്കാരുടേതായാലും’’ -ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 40,000-ത്തിൽനിന്ന് 53,000 ആയി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമരാവതിക്കുപുറമേ യവത്മൽ, അകോള, ബുൽധാന, വാഷി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം രോഗികൾ വർധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘ഞാൻ ഉത്തരവാദി’

കോവിഡിനെതിരേയുള്ള പ്രചാരണത്തിന് ‘ഞാൻ ഉത്തരവാദി’ എന്ന പുതിയ മുദ്രാവാക്യം ഉദ്ധവ് താക്കറെ പുറത്തിറക്കി. കോവിഡിനോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഓരോരുത്തരും സ്വയം ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അതാണ് പുതിയ മുദ്രാവാക്യംകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ പുതുതായി 6971 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

