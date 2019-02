ന്യൂഡൽഹി: സി.ബി.ഐ. ഇടക്കാല ഡയറക്ടറായിരുന്ന എം. നാഗേശ്വര റാവു കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസിൽ നേരിട്ടു ഹാജരാവണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. ബിഹാറിലെ ഷെൽട്ടർ ഹോം കേസ് അന്വേഷണമേധാവിയെ സ്ഥലംമാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടപടി. ഈമാസം 12-ന് നാഗേശ്വരറാവു ഹാജരാവണമെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിെന്റ നിർദേശം.

പ്രത്യേക ഉത്തരവുകളുണ്ടായിട്ടും സി.ബി.ഐ. ജോയന്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന എ.കെ. ശർമയെ ജനുവരി 17-ന് സി.ആർ.പി.എഫിലേക്കു മാറ്റിയത് സുപ്രീംകോടതിയുടെ അനുമതിയോടെയല്ലെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. മുസാഫർപുർ ബലാത്സംഗക്കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഷെൽട്ടർ ഹോം കേസുകൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നത് ശർമയായിരുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട് റാവു മാറ്റത്തിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ അനുമതി തേടിയില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചോദിച്ചു. “ഇത് പ്രകടമായ കോടതിയലക്ഷ്യമാണ്. സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവുകളോട് കളിക്കരുത്. ദൈവത്തിനു മാത്രമേ ഇനി നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാകൂ”- റാവുവിനോട് കോടതി പറഞ്ഞു.

റാവുവിനു പുറമേ സി.ബി.ഐ.യിലെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ എസ്. ഭാസുരാമും കോടതിയിൽ ഹാജരാവണം. ശർമയെ സ്ഥലംമാറ്റിയ നടപടികളിൽ ഭാഗമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുകൾ നൽകാൻ സി.ബി.ഐ. ഡയറക്ടർ ആർ.കെ. ശുക്ലയോടും സുപ്രീംകോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മറുപടി ഈമാസം 11-നകം നൽകണം.

മുസാഫർപുരിൽ സന്നദ്ധസംഘടന നടത്തുന്ന അഭയകേന്ദ്രത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന സി.ബി.ഐ. സംഘത്തിന്റെ തലവനെയാണ് ഇടക്കാല മേധാവിയായിരിക്കെ നാഗേശ്വര റാവു സ്ഥലംമാറ്റിയത്.

