കുമ്പനാട്(പത്തനംതിട്ട): തിരുവല്ല-കുമ്പഴ റോഡിൽ കുമ്പനാടിന് സമീപം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് നാല് യുവാക്കൾ മരിച്ചു.കാർ യാത്രക്കാരായ ഇരവിപേരൂർ മംഗലശ്ശേരിൽ ജോബി (38), വാക്കേമണ്ണിൽ ബെൻ (32), തറവേലിൽ അനൂപ് പണിക്കർ (25), കോയിപ്പുറത്ത് പറമ്പിൽ അനിൽ (35) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ തറവേലിൽ അനീഷ് കുമാറിനെ (35) കോഴഞ്ചേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മരിച്ചവർ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും അനൂപും അനീഷും ബന്ധുക്കളുമാണ്.രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനെത്തിയ അരുൺകുമാറിനും (30) പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്യുഷർ പെട്ടിത്തെറിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കേറ്റത്. തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഞായറാഴ്ച രാത്രി 8.45-നായിരുന്നു അപകടം. കോഴഞ്ചേരിയിൽനിന്ന് ഇരവിപേരൂർക്ക് വന്ന കാറും പത്തനംതിട്ടയ്ക്കുപോയ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. വേണാട് ബസും കുമ്പനാട് പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാർ പൂർണമായി തകർന്നു. കാറിൽനിന്ന് പുകയുയർന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തി. ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാർ രണ്ടുപേരെ പുറത്തെടുത്തു. തിരുവല്ലയിൽനിന്നും ഫയർഫോഴ്സെത്തി വാഹനം വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് മറ്റുള്ളവരെ പുറത്തെടുത്തത്. നാലുപേരും സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു.

മൃതദേഹങ്ങൾ കുമ്പനാട്ടെയും തിരുവല്ലയിലെയും ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടായി.

മരിച്ചവർ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ

ഇരവിപേരൂർ: ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലെ അപകടവാർത്തയിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇരവിപേരൂർ. മരിച്ചവരുടെ പേരുകൾ ഓരോന്നായി പുറത്തുവരുമ്പോൾ ആർക്കും അത് വിശ്വസിക്കാനായില്ല. കാരണം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം അതിന് കുറച്ചുസമയം മുമ്പ് നാട്ടിൽ എല്ലാവരുംകണ്ടതാണ്. ഇവർ ഒരുമിച്ച് യാത്രപോയെന്നതുപോലും അപകടശേഷമാണ് എല്ലാവരും അറിയുന്നത്. അപകടവാർത്ത കാട്ടുതീപോലെ പടർന്നെങ്കിലും മരിച്ചത് ജോബിയും ബെന്നും അനൂപും അനിലുമാണെന്നത് കൂട്ടുകാർക്കോ നാട്ടുകാർക്കോ ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്നില്ല.

നഷ്ടപ്പെട്ടത് നാട്ടിലെ സജീവ സാന്നിധ്യങ്ങളെ

ഇരവിപേരൂരിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് നാട്ടിലെ സജീവസാന്നിധ്യമായ നാല് യുവാക്കളെയാണ്‌. എന്തു പ്രശ്നങ്ങളിലും ഓടിയെത്തുന്ന ഇവരുടെ വേർപാട് നാടിന് നികത്താനാകാത്ത നഷ്ടമായി. വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾപോലും പൊതുകാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാംമറന്ന് ഇടപെടുന്നവരായിരുന്നു നാലുപേരും. കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്തും മറ്റും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായിരുന്നു നാലുപേരും.

ഓടിയെത്തിയവർ മുഖംപൊത്തി

അപകടമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തും ആശുപത്രിയിലും ഓടിയെത്തിയ ഇരവിപേരൂരുകാർ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന്.തൊട്ടടുത്ത് വലിയ അപകടമെന്നുകേട്ടാണ് എല്ലാവരും കുമ്പനാട്ടേക്ക് പാഞ്ഞെത്തിയത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കാർ കണ്ടിട്ടും ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. കാരണം അത് പൂർണമായി തകർന്നിരുന്നു. എറണാകുളം രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയെന്നായിരുന്നു എല്ലാവരും കരുതിയത്. പിന്നീടാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഫെലോഷിപ്പ് ആശുപത്രിയിലെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടാണ് ആൾക്കാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

കരളലിയിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ

കുമ്പനാട് ഫെലോഷിപ്പ് ആശുപത്രിയിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുനിന്നവരുടെ കരളലിയിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഓരോരുത്തരായിവന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആർക്കും കണ്ടുനിൽക്കാനായില്ല. നാട്ടുകാരായി വന്നവരും ബന്ധുക്കളും അലമുറയിട്ട്‌ കരയുകയായിരുന്നു. ജോബി, ബെൻ, അനൂപ് എന്നിവരുടെ മൃതദേഹമാണ് കുമ്പനാട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അനിലിന്റേത് പുഷ്പഗിരി ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു.

മരിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിൽആശങ്ക

അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തെച്ചൊല്ലിയും ആശങ്കയുണ്ടായി. മൂന്നുപേരെന്ന് ആദ്യംപറഞ്ഞെങ്കിലും വൈകിയാണ് നാലെന്നത് വ്യക്തമായത്. മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ കുന്പനാട്ടും പരിക്കേറ്റ അനീഷിനെ കോഴഞ്ചേരിക്കും കൊണ്ടുപോയെന്നതായിരുന്നു പ്രാഥമികവിവരം. എന്നാൽ, അനിലിന്റെ മൃതദേഹം പുഷ്പഗിരിയിലുള്ള വിവരം പിന്നീടാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തരത്തിലായിരുന്നു ഇതെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

