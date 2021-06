അയിലൂർ : പ്രണയിച്ച പെൺകുട്ടിയെ ആരും കാണാതെ സംരക്ഷിച്ചത് 10 വർഷം. അതും അസൗകര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വീട്ടുകാർപോലുമറിയാതെ. പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം യുവാവ് വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കാതെ തന്നെ യുവതിയുമൊത്ത് വാടകവീട്ടിലേക്ക് മാറി ഒളിവിൽ താമസിച്ചു. യുവാവിനെ കാണാനില്ലെന്ന വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയിൽ യുവാവിനെ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് 10 വർഷത്തെ അജ്ഞാതവാസം പുറം ലോകമറിഞ്ഞത്.

അയിലൂരിലാണ് 10 വർഷത്തെ അവിശ്വസനീയമായ പ്രണയജീവിതത്തിന്റെ കഥ 2010 ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് അയിലൂർ കാരക്കാട്ട് പറമ്പ് സ്വദേശിയായ യുവതിയെ കാണാനില്ലെന്ന് വീട്ടുകാർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. അന്ന് യുവാവിനെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംശയമുള്ളവരെയെല്ലാം പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മൂന്നാം തീയതിവരെയും ഇരുവരും യുവാവിന്റെ ചെറിയ വീട്ടിലെ ശൗചാലയം പോലുമില്ലാത്ത ഒറ്റമുറിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. വീട്ടിലുള്ള അച്ഛൻ, അമ്മ, സഹോദരി എന്നിവരുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷവും വീട്ടുകാർ അറിയാതെ ഭക്ഷണവും മറ്റും യുവാവ് എത്തിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു. യുവാവ് പുറത്തുപോകുമ്പോഴെല്ലാം മുറി പൂട്ടിയിടുമായിരുന്നു. ജനാലയുടെ പലകകൾ നീക്കിയാൽ പുറത്തുകടക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു മുറി ഒരുക്കിയിരുന്നത്.

രാത്രി സമയത്ത് വീട്ടുകാർ അറിയാതെ ശൗചാലയത്തിൽ പോകുമെന്നാണ് നെന്മാറ പോലീസിൽ ഇവർ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2021 മാർച്ച് മൂന്നിന് യുവാവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് വീട്ടുകാർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിൽ വിവരമൊന്നും കണ്ടെത്താനും കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിനിടെ ചൊവ്വാഴ്ച യുവാവിന്റെ സഹോദരൻ നെന്മാറ കവലയിൽ വെച്ച് കണ്ടതോടെ വാഹനപരിശോധന നടത്തുന്ന പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ്‌ സ്വന്തം വീടെന്ന സ്വപ്‌നത്തിൽ വിത്തനശ്ശേരിയിലെ വാടക വീട്ടിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന രണ്ടുപേരെയും കണ്ടെത്തിയത്. പ്രായപൂർത്തിയായ ഇവർ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നതായാണ് മൊഴി നൽകിയതെന്ന് നെന്മാറ സി.ഐ. എ. ദീപകുമാർ പറഞ്ഞു. ഇരുവരെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയശേഷം വിട്ടയച്ചു.

Content Highlights: Young man hid the girl at home for 10 years