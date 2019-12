പാലക്കാട്: പഴങ്ങളില്‍നിന്ന് വീര്യംകുറഞ്ഞ മദ്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നടപടി തുടങ്ങി. വീര്യംകുറഞ്ഞ മദ്യം ഉത്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം നടത്തുന്നതിലൂടെ വീര്യംകൂടിയ മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗം കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണിത്.

വീര്യംകുറഞ്ഞ മദ്യമായ ബിയര്‍, വൈന്‍ എന്നിവ സംസ്ഥാനത്ത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോര്‍പറേഷന്‍ (കെ.എസ്.ബി.സി.) വഴി വില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മദ്യാസക്തി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നാണ് എക്‌സൈസ് വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് അബ്കാരിച്ചട്ടങ്ങളില്‍ ഭേദഗതിവരുത്തി വീര്യംകുറഞ്ഞ മദ്യമുത്പാദിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കുന്നത്.

മദ്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ ചക്ക, കശുമാങ്ങ, കൈതച്ചക്ക, വാഴപ്പഴം, ധാന്യം തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുന്നതോടെ ഇവ മൂല്യവര്‍ധിത ഉത്പന്നമാക്കി മാറ്റാന്‍ കഴിയും. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സാമ്പത്തികനേട്ടമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയും റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിരുന്നു.

വെള്ളായണി കാര്‍ഷികകോളേജിലെ ഹോംസയന്‍സ് വിഭാഗവും വെള്ളാനിക്കര ഹോര്‍ട്ടിക്കള്‍ച്ചര്‍ കോളേജിലെ പ്രോസസിങ് ടെക്‌നോളജി വിഭാഗവും ചക്കപ്പഴത്തില്‍നിന്ന് വൈന്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ഉള്‍പ്പെടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാകും വൈന്‍ നിര്‍മാണം.

പഴവും കശുമാങ്ങയും ചക്കയുമൊക്കെ ടണ്‍കണക്കിനാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോവര്‍ഷവും കേടായിപ്പോകുന്നത്. അതിനാല്‍, വൈന്‍ നിര്‍മാണം വലിയ സഹായകമാകുമെന്ന് കര്‍ഷകരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പ്രതിവര്‍ഷം ഒമ്പതുലക്ഷം ലിറ്റര്‍ വൈന്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ചെലവാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഇതില്‍ വലിയൊരുഭാഗവും മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇറക്കുമതിചെയ്യുന്നതാണ്. വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തുതന്നെ വൈന്‍ ഉത്പാദിപ്പിച്ചാല്‍ സര്‍ക്കാരിനും കര്‍ഷകര്‍ക്കും അത് വലിയ വരുമാനമായി മാറുമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു.

മദ്യം പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയില്ല

മദ്യം സംസ്ഥാനത്ത് പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയില്ല. അതിനാല്‍, മദ്യാസക്തിയും നിയമവിരുദ്ധ ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവും കുറച്ച് മദ്യവര്‍ജനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ നടപടിയെടുക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വീര്യംകുറഞ്ഞ മദ്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്വ-എക്‌സൈസ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്

