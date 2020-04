ആലത്തൂർ : പ്രശാന്തിനും കുടുംബത്തിനും സുരക്ഷിതഭവനം ഒരുങ്ങും. വാഹനാപകടത്തിൽ കാലുകളുടെ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് ആലത്തൂർ താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന പുതുക്കോട് അപ്പക്കാട് മേലേപ്പാടത്തെ പ്രശാന്തിന് (35) സേവാഭാരതി വീടുവെച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. കയറിക്കിടക്കാൻ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീടില്ലാത്തിതിനാൽ താലൂക്കാശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽവാർഡ് വീടാക്കിക്കഴിയുന്ന അഞ്ചംഗ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് 'മാതൃഭൂമി' പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

ഇവർക്ക് തത്‌കാലം താമസിക്കാൻ പുതുക്കോട് പ്രദേശത്തുതന്നെ വാടകവീട് എടുത്ത് നൽകും. പ്രശാന്തിന്റെ ഭാര്യ പാർവതിയുടെ അമ്മയുടെ പേരിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിലവിലുള്ള ഇടിഞ്ഞുവീഴാറായ വീടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയത് വെച്ചുകൊടുക്കും. ഇവിടേക്ക് വഴിസൗകര്യമില്ലാത്തതിന് പരിഹാരമുണ്ടാകണം. അതുവരെയുള്ള വീട്ടുവാടക, ദൈനംദിന ചെലവ്, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ സേവാഭാരതി വഹിക്കും. സേവാഭാരതി ജില്ലാ സംഘടന സെക്രട്ടറി വിഷ്ണു അകത്തേത്തറ, ആർ.എസ്.എസ്. ജില്ലാ കാര്യവാഹക് വി. രമേഷ് എന്നിവരാണ് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്.

അക്കൗണ്ട് തുറന്നു പ്രശാന്തിനും കുടുംബത്തിനും ധനസഹായം നല്‍കാന്‍ സന്നദ്ധതയുള്ളവര്‍ക്ക് തുക അയയ്ക്കാന്‍ സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് പുതുക്കോട് ശാഖയില്‍ 0199053000003188 എന്ന അക്കൗണ്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ.എഫ്.എസ്.സി.കോഡ് SIBL0000199.ഫോണ്‍: 9061252555.

അപകടത്തെത്തുടർന്ന് പ്രശാന്തിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക്‌ ആവശ്യമായ മൂന്നരലക്ഷംരൂപ സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പുതുക്കോട്ടുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകൻ സുരേഷ് വേലായുധനും കണ്ണമ്പ്ര സ്വദേശിയായ കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് എസ്.പി. എസ്. ശശിധരനുമായിരുന്നു. സേവാഭാരതി ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ സുരേഷ് വേലായുധനെ ഫോണിൽവിളിച്ച് സഹായ വാഗ്ദാനം അറിയിച്ചു. സേവാഭാരതിയുടെ വടക്കഞ്ചേരി ഖണ്ഡ് ഭാരവാഹികളായ എം. സത്യനാരായണൻ, ആനന്ദദാസ് എന്നിവർ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളുടെ നിർദേശപ്രകാരം സുരേഷ് വേലായു ധനെ നേരിൽക്കണ്ട് സഹായവാഗ്ദാനം ആവർത്തിച്ചു. ആലത്തൂർ ഖണ്ഡ്‌ ഭാരവാഹിയായ കെ. മനേഷ് ആശുപത്രിയിലെത്തി പ്രശാന്തിന്റെ കുടുംബത്തെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കയും ചെയ്തു.

വേറെയും സഹായ വാഗ്ദാനം

വ്യാഴാഴ്ചത്തെ മാതൃഭൂമി വാർത്തകണ്ട് നിരവധിപേർ സഹായവാഗ്ദാനം നൽകി. മുതലമട സ്‌നേഹം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ സുനിൽദാസ് മുതലമടയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രശാന്തിന് തുടർചികിത്സയും ആശ്രമത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് താമസ സൗകര്യവും വാഗ്ദാനംചെയ്തു. പോലീസ്, അഗ്നിരക്ഷാസേന അധികാരികൾ സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. മന്ത്രി എ.കെ. ബാലന്റെ ഓഫീസ് വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു. വീടിനും ചികിത്സയ്ക്കും ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകാൻ നിർദേശം നൽകി. രമ്യഹരിദാസ് എം.പി. ഫോണിൽ വിവരങ്ങൾ തിരക്കി. ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. പ്രശാന്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് വീട് തകർന്നതിന് സർക്കാർ ധനസഹായമായ 10,000 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വില്ലേജ്, റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. പി.എം.എ.വൈ. ഭവനപദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃപട്ടികയിൽ ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പുതുക്കോട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.എ. ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞു. സോളിഡാരിറ്റി സേവനവിഭാഗം സഹായവാഗ്ദാനം നടത്തി. പ്രവാസി സംഘനകളും ജീവകാരുണ്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളും സഹായം നൽകാമെന്ന് അറിയിച്ചു.

