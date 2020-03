ന്യൂഡല്‍ഹി: അമ്പതിനുമുകളില്‍ പ്രായമുള്ള കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാതെതന്നെ അവധിയില്‍ പ്രവേശിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര പേഴ്സണല്‍ മന്ത്രാലയം. കൊറോണപ്പകര്‍ച്ചയുടെ സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാനാണ് തീരുമാനം.

പ്രമേഹം, ശ്വാസകോശസംബന്ധവും വൃക്കസംബന്ധവുമായ അസുഖങ്ങള്‍, ജീവനുഭീഷണിയുള്ള മറ്റുരോഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഏപ്രില്‍ നാലുവരെ അവധിയെടുക്കാം.

മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി വീടുകളില്‍ കഴിയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവനക്കാര്‍ക്കും അവധി ലഭിക്കുന്ന തരത്തില്‍ നടപടികളില്‍ അയവുവരുത്താന്‍ തീരുമാനമായതായി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

