മുംബൈ: നീലച്ചിത്ര നിർമാണ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ വ്യവസായി രാജ് കുന്ദ്രയുടെ പഴയ അഭിമുഖ വിഡിയോ ഇപ്പോൾ വൈറലാവുകയാണ്. ഫിലിംഫെയറിന് 2013-ൽ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ദാരിദ്ര്യത്തെ വെറുക്കുന്നതായും എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് പണക്കാരനാകാൻ ആണെന്നും കുന്ദ്ര പറയുന്നുണ്ട്.

ദരിദ്രമായ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തെകുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ് സ്വയം അധ്വാനിച്ച് പണക്കാരനായതെന്നും കുന്ദ്ര അഭിമാനത്തോടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഭാര്യയും നടിയുമായ ശില്പ ഷെട്ടി തന്നിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന കാര്യവും അതാണെന്ന് കുന്ദ്ര അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു.

ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്ന് വന്നയാളാണ്. അച്ഛൻ 45 വർഷം മുമ്പ് ലണ്ടനിലേക്ക് കുടിയേറി അവിടെയൊരു ബസ് കണ്ടക്ടറായാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. അതേസമയം അമ്മയ്ക്ക് ഫാക്ടറിയിലായിരുന്നു ജോലി.

പതിനെട്ടാം വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ സ്വയം അധ്വാനിച്ചാണ് ഇപ്പോഴുള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തിയത്. എന്റെ അശ്രദ്ധമായ പണം ചെലവഴിക്കലിനെ ശില്പ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ സമ്പാദിച്ച പണം ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു പശ്ചാത്താപവുമില്ലെന്നാണ് മറുപടി പറയാറ്. എന്റെ ദേഷ്യമാണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്.

ദാരിദ്ര്യത്തെ ഞാൻ വളരെയധികം വെറുത്തു, ധനികനാകാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. ശില്പ അതിൽ എന്നെ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. അവളും സ്വയം അധ്വാനിച്ച് വളർന്നുവന്നതാണ്, കുന്ദ്ര അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു.

രാജ് കുന്ദ്രയുടെ പോലീസ് കസ്റ്റഡി നീട്ടി

മുംബൈ : നീലച്ചിത്രനിർമാണക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ വ്യവസായി രാജ് കുന്ദ്രയുടെ പോലീസ് കസ്റ്റഡി ജൂലായ് 27 വരെ നീട്ടി. കുന്ദ്രയ്ക്കൊപ്പം അറസ്റ്റിലായ ബിസിനസ് പങ്കാളി റയാൻ തോർപ്പിന്റെ കസ്റ്റഡിയും 27 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് രാജ്കുന്ദ്രയെ എസ്പനേഡ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. കേസ് അന്വേഷണത്തിന് കുന്ദ്രയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടണമെന്നും വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നും മുംബൈ പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നീലച്ചിത്രനിർമാണത്തിൽനിന്നുള്ള വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യംചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നീലച്ചിത്രനിർമാണത്തിലൂടെ ലഭിച്ച പണം പ്രതി ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടത്തിന് വിനിയോഗിച്ചതായും പോലീസ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം അംഗീകരിച്ചാണ് കോടതി കുന്ദ്രയുടെ കസ്റ്റഡികാലാവധി നീട്ടിയത്.

രാജ് കുന്ദ്രയുടെ ഭാര്യയും നടിയുമായ ശില്പ ഷെട്ടിയെ നീലച്ചിത്രനിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുംബൈ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ശില്പ ഷെട്ടിയോട് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പോലീസ് നിഷേധിച്ചു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ശില്പ ഷെട്ടിയുടെ ജുഹുവിലെ വീട്ടിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു.

നീലച്ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് രാജ് കുന്ദ്ര അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവർത്തിക്കുന്നത്‌. ചിത്രങ്ങൾ കാമകലയാണെന്നാണ് കുന്ദ്രയുടെ വാദം. ഈ ഗണത്തിൽ ലോകത്തിൽതന്നെ ക്ലാസിക് ചിത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും കുന്ദ്ര പോലീസിന്റെ ചോദ്യംചെയ്യലിൽ പറഞ്ഞതായാണ് വിവരം. നീലച്ചിത്രനിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂലായ് 19-നാണ് രാജ് കുന്ദ്രയെ മുംബൈ പോലീസിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Content Highlights: Raj Kundra in 2013 interview said he hated poverty, wanted to get rich