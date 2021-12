മുംബൈ: അടുത്ത ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നരേന്ദ്ര മോദിക്കു ബദലായി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി എൻ.സി.പി. അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറിന്റെ പേര് ഉയർന്നുവരുന്നു. മുംബൈയിൽ പവാറിന്റെ എൺപത്തൊന്നാം പിറന്നാൾ ആഘോഷ വേളയിലാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് പവാറാണെന്ന് പാർട്ടി നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനം കോൺഗ്രസിന് ആയിരിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മമതാ ബാനർജി മുംബൈയിലെത്തി ശരദ് പവാറുമായി ചർച്ച നടത്തിയതിനുപിന്നാലെയാണ് പവാറിന്റെ പേരുതന്നെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരുന്നത്. ജന്മദിനാഘോഷത്തിൽ പവാറിന് ആശംസകളർപ്പിച്ചു സംസാരിക്കവേ പാർട്ടി വക്താവ് നവാബ് മാലിക്കാണ് ഇക്കാര്യം ചർച്ചാവിഷയമാക്കിയത്. തുടർന്നു സംസാരിച്ച നേതാക്കളും അതിനോട് യോജിക്കുകയായിരുന്നു.

‘മമതാ ബാനർജിയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഭിന്നസ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പല ചോദ്യങ്ങളുമുയരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഭിന്നസ്വരങ്ങളുയരുമ്പോൾ അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ വരണം.

പവാറിന് അതു കഴിയും. കശ്മീരിലെ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയായാലും പഞ്ചാബിലെ അകാലിദൾ ആയാലും ഡൽഹിയിലെ കെജ്‌രിവാൾ ആയാലും ഇടതു പാർട്ടികളായാലും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും പാർട്ടികളായാലും പവാർ എന്ന നേതാവിന്റെ സ്വരത്തിന് ചെവിയോർക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്' -മാലിക് പറഞ്ഞു.

മോദിയെ ആര് എതിരിടുമെന്ന ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷമായി ഉയരുന്നുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയും കോൺഗ്രസും യോജിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാരുണ്ടാകുമെന്ന് രണ്ടുവർഷംമുമ്പ് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല. പവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതു യാഥാർഥ്യമായെങ്കിൽ 2024-ൽ കേന്ദ്രത്തിലും അതു യാഥാർഥ്യമാവും- മാലിക് പറഞ്ഞു.

ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച മറ്റു നേതാക്കളും മാലിക്കിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ചു. രാജ്യത്തെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെയും ഒരുമിച്ചുചേർക്കാനുള്ള ശേഷി പവാറിനുണ്ടെന്ന് ഛഗൻ ഭുജ്ബൽ പറഞ്ഞു.

പവാറിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ എൻ.സി.പി. പ്രവർത്തകർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണമെന്ന് ഷിരൂരിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെന്റംഗം അമോൽ കോൽഹേ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇത് പ്രധാനമന്ത്രിസ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള മത്സരമല്ലെന്നും രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണെന്നും പവാർ കുടുംബത്തിലെ ഇളമുറക്കാരൻ രോഹിത് പവാർ ചടങ്ങിനുശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ പവാർ തയ്യാറാവുകയും മറ്റു നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ ബി.ജെ.പി.ക്കുള്ള ബദൽ രൂപപ്പെടുമെന്ന് രോഹിത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് സ്വയം നവീകരിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനമാണ് ചടങ്ങിൽ ശരദ് പവാർ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയത്.

