ബെംഗളൂരു : നഗരത്തില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മലയാളികളുമായി ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട കെ.പി.സി.സി.യുടെ അഞ്ച് ബസുകള്‍ കേരളത്തിലെത്തി. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ബസുകള്‍ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചത്. മുത്തങ്ങ വഴി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഒരു ബസും വാളയാർ വഴി എറണാകുളത്തേക്ക് രണ്ടുബസുകളും കുമളി വഴി കോട്ടയത്തേക്ക് ഒരു ബസും മഞ്ചേശ്വരം വഴി ഒരു ബസ് കണ്ണൂരിലേക്കുമാണ് യാത്രതിരിച്ചത്.

കർണാടക ആർ.ടി.സി.യുടെ ബസുകൾ വാടകയ്ക്കെടുത്താണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. അർത്തിയിലെ പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടെ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ബസുകൾ നാട്ടിലെത്തിച്ചേര്‍ന്നത്. റേസ്‌കോഴ്സ് റോഡ് കോൺഗ്രസ് ഭവനുമുന്നിൽ കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് ഡി.കെ. ശിവകുമാർ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നഗരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വാഹനസൗകര്യമില്ലാതെ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 100-ഓളം പേരാണ് ബസുകളിലുള്ളത്.

കർണാടക പ്രവാസി കോൺഗ്രസ്, മലബാർ മുസ്ലിം അസോസിയേഷൻ, കേരളസമാജം തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ ഹെൽപ്പ്ഡെസ്ക് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരാണിവർ. കേരളത്തിന്റെയും കർണാടകത്തിന്റെയും പാസുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ബസുകളിൽ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നത്. സാമൂഹികാകലം പാലിച്ച് ഒരു ബസിൽ 25 പേർക്കാണ് യാത്രാനുമതി. മേയ് 12-ന് ആദ്യബസ് കായംകുളത്തേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. കേരളപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അഭ്യർഥനയെത്തുടർന്നാണ് കർണാടകയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മലയാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കെ.പി.സി.സി. സൗജന്യ ബസ് സർവീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

എൻ.എ. ഹാരിസ് എം.എൽ.എ.യെ ഇതിനുവേണ്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പ്രത്യേക ഹെൽപ്പ്ഡെസ്കുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനൊപ്പം മലയാളിസംഘടനകളുടെ സഹകരണവും കെ.പി.സി.സി. ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടുസംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ബസുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നാട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കുമെന്ന് കെ.പി.സി.സി. അറിയിച്ചു.

