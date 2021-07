കൊല്‍ക്കത്ത: നഗരത്തിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കാനെത്തിയ രണ്ട് യുവാക്കളെ ട്രൗസര്‍ ധരിച്ച് ചെന്നതിന്റെ പേരില്‍ തിരിച്ചയച്ചെന്ന് പരാതി. കസബ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് സംഭവം.

സമീപത്തെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന മോഷണത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി നല്‍കാനാണ് യുവാക്കള്‍ എത്തിയത്. ഇവരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഗേറ്റില്‍ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരന്‍ തടഞ്ഞുവെന്നാണ് പരാതി. ട്രൗസര്‍ ധരിച്ച് വരുന്നവരെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടില്ലെന്നും അറിയിച്ചു. വീട്ടില്‍ പോയി വസ്ത്രം മാറി വന്നതിനു ശേഷമാണ് ഇവര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കാനായത്.

യുവാക്കളില്‍ ഒരാള്‍ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഈ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചത്. കൊല്‍ക്കത്ത പോലീസിന്റെ ട്വിറ്ററില്‍ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ ട്രൗസറിട്ട് ഓഫീസില്‍ പോകുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് തിരികെ ലഭിച്ചതെന്നും യുവാവ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ കുറിച്ചു. പോസ്റ്റ് വിവാദമായതോടെ സൗത്ത് സബര്‍ബന്‍ ഡിവിഷന്‍ ഡിസി റഷീദ് മുനിഖാന്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.

കൊല്‍ക്കത്തയിലെ പല സ്റ്റേഷനുകളിലും പരാതിയുമായി എത്തുന്നവരോട് പോലീസുകാര്‍ മാന്യമായല്ല പെരുമാറുന്നതെന്ന പരാതി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും പോലീസിന് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ നടപടി എടുക്കുമെന്നും ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

