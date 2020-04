ഇസ്രയേലി ചരിത്രകാരനും സാപിയന്‍സ്, ഹോമോ ഡുവോസ് എന്നീ ലോകപ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവുമായ യുവാല്‍ നോഹ ഹരാരി ജര്‍മന്‍ മാധ്യമമായ ഡോയിഷ്‌ വെല്ലെ (ഡി.ഡബ്ല്യു)ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ.

ആഗോള മഹാമാരിക്കു നടുവിലാണ് നമ്മള്‍ ഇപ്പോഴുള്ളത്. ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് താങ്കള്‍ക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്?

കോവിഡ് 19-ന്റെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വൈറസ് മാത്രല്ല. വൈറസിനെ മറികടക്കാനുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രീയ അറിവുകളും സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളും മനുഷ്യനുണ്ട്. യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്‌നം നമുക്കുള്ളിലുള്ള പൈശാചികതയും വെറുപ്പും ദുരാഗ്രഹവും അറിവില്ലായ്മയുമൊക്കെയാണ്. ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധിയിലും മനുഷ്യര്‍ പരസ്പരം ഐക്യപ്പെടാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. പകരം വെറുപ്പോടുകൂടി മറ്റു രാജ്യങ്ങളെയും വംശങ്ങളെയും മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആഗോളമായ ഐക്യപ്പെടല്‍ ആവശ്യമാണ്. വെറുപ്പിലൂടെയല്ല, സഹാനുഭൂതിയിലൂടെയാണ് അത്തരമൊരു സഹവര്‍ത്തിത്വം കൈവരിക്കാനാവുക എന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്. ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമുള്ള ശേഷി നമ്മള്‍ വളര്‍ത്തിയെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത് നാം ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ മറികടക്കാനാകുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല.

സമഗ്രാധിപത്യത്തിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തിലായിരിക്കുക, അല്ലെങ്കില്‍ പൗരന്‍ സ്വയം ശാക്തീകരിക്കുക- ഇതിലൊന്നാണ് നമുക്കിപ്പോള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളതെന്ന് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാം ശ്രദ്ധപുലര്‍ത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ഈ മഹാമാരി നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലെ നിര്‍ണായകമായ സന്ധിയായി മാറും. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധപുലര്‍ത്താനാവുക?

ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലെങ്കിലും പൂര്‍ണമായും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് പുറത്തുള്ള കാര്യമല്ല ഇത്. നമുക്കുവേണ്ടി നയരൂപീകരണം നടത്തുന്ന പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ക്കും വേണ്ടി നാം വോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുമേല്‍ നമുക്ക് ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. ഉടനൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ക്കൂടി പൊതുജനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് സമാധാനം പറയാന്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ക്ക് ജനാധിപത്യത്തില്‍ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്.

ജനങ്ങള്‍ മഹാമാരിയെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുകയും അതിനെ നേരിടുന്നതിന് ശക്തനായ ഒരു നേതാവിന്റെ വരവ് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍, ഒരു ഏകാധിപതിക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതേസമയംതന്നെ, ജനാധിപത്യത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ പരിധിവിട്ട് പോകുന്നു എന്നു തോന്നുമ്പോള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കും.

ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ ആരെയാണ്, എന്തിനെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടതെന്ന് നാം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും?

ഒന്നാമതായി, നമുക്ക് മുന്‍കാല അനുഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ. കാലങ്ങളായി നമ്മളോട് നുണ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ നമുക്ക് വിശ്വക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. രണ്ടാമത്, നമ്മളോട് ഇവര്‍ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കാം. കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവവും വ്യാപനവും സംബന്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും ഗൂഢാലോചനാദ്ധാന്തവുമായി വരികയാണെങ്കില്‍ നമുക്ക് അവരോട് തിരിച്ച് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാം. ഇത് എന്തുതരം വൈറസാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് രോഗകാരണമാകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ അവര്‍ വിശദീകരിക്കേണ്ടിവരും. അത്തരംകാര്യങ്ങളില്‍ മറുപടിയില്ലെങ്കില്‍ അയാള്‍ക്ക് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രീയ ധാരണകള്‍ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അപ്പോള്‍ അയാള്‍ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല. നമുക്ക് ജീവശാസ്ത്രത്തില്‍ പിഎച്ച്.ഡി. വേണമെന്നില്ല. എന്നാല്‍, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള അടിസ്ഥാന ധാരണ ആവശ്യമാണ്.

ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളായി ചില രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ ശാസ്ത്രത്തിനും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്കും നേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഉപരിവര്‍ഗമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പോലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ വെറും കബളിപ്പിക്കലാണെന്നും അതൊന്നും ആരും വിശ്വസിക്കരുതെന്നും അവര്‍ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ നേരിടുന്ന മഹാമാരിയുടേതായ ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ മറ്റെന്തിനേക്കാളധികം ശാസ്ത്രത്തില്‍ വിശ്വാസമര്‍പ്പിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു.

ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാലും ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങള്‍ ഓര്‍മിക്കും എന്നുതന്നെയാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്. പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചും വൈറസുകളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാമുള്ള മികച്ച ശാസ്ത്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്‌കൂളുകളില്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നാം ഉറപ്പുവരുത്തും. ഇപ്പോള്‍ കൊറോണ വൈറസിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നത് നാം എത്ര ഗൗരവത്തോടെയാണോ കേള്‍ക്കുന്നത്, അതേ ഗൗരവത്തോടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചും പരിസ്ഥിതി നശീകരണത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ കാണാന്‍ നാം തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് പല രാജ്യങ്ങളും ഡിജിറ്റല്‍ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം സാങ്കേതികതകളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക?

പൗരന്‍മാര്‍ക്കു മേലുള്ള നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനൊപ്പംതന്നെ സര്‍ക്കാരിനു മേലുള്ള നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാരുകള്‍ വെള്ളം പോലെ പണമൊഴുക്കുകയാണ്. അമേരിക്ക രണ്ട് ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ചെലവഴിക്കുന്നു, ജര്‍മനി നൂറു കണക്കിന് ബില്യണ്‍ യൂറോ ചെലവഴിക്കുന്നു, ഒരോ രാജ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെത്തന്നെ. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ആരാണ് തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നതെന്നും പണം ഏങ്ങൊട്ടൊക്കെയാണ് ഒഴുകുന്നതെന്നും അറിയാന്‍ പൗരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, തകര്‍ച്ചയിലെത്തി നില്‍ക്കുന്ന വന്‍കിട കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ക്ക് രക്ഷപ്പെടാന്‍ അവസരമൊരുക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? അതോ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാര്‍ക്കും റസ്‌റ്റോറന്റുകള്‍ക്കും വ്യാപാരികള്‍ക്കും ആശ്വാസമേകാനാണോ ഈ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സര്‍ക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കാന്‍ താല്‍പര്യം കാണിക്കുകയാണങ്കില്‍ അത് ഇരു പക്ഷത്തിനും-ജനങ്ങള്‍ക്കും സര്‍ക്കാരിനും- ബാധകമായിരിക്കണം.

പുതിയ സാഹചര്യത്തില്‍ നീരീക്ഷണ സംവിധാനം അതിന്റെ പരമാവധിയില്‍ എത്തി, 'അണ്ടര്‍ ദ സ്‌കിന്‍ സര്‍വൈലന്‍സ്' എന്നു വിളിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണുള്ളത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സ്പര്‍ശിക്കാനാകാത്ത മേഖലകളില്‍ക്കൂടി നിരീക്ഷണം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സാധിക്കുക?

നാം ഇക്കാര്യത്തില്‍ വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയരിക്കുന്നു. എവിടെ പോകുന്നു, ആരെ കാണുന്നു, ടെലിവിഷനില്‍ എന്തു പരിപാടികള്‍ വീക്ഷിക്കുന്നു, ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഏത് വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പുറമെയുള്ള ലോകത്ത് നാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് 'തൊലിപ്പുറമേയുള്ള നിരീക്ഷണ'ത്തിലൂടെ (സ്‌കിന്‍ സര്‍വൈലന്‍സ്)പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേയ്ക്ക് കടന്നുള്ള നിരീക്ഷണമല്ല. എന്നാല്‍ 'അണ്ടര്‍ ദ സ്‌കിന്‍ സര്‍വൈലന്‍സ്' എന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളില്‍ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരോഷ്മാവ് മുതല്‍ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദവും ഹൃദയമിടിപ്പും മസ്തിഷ്‌കപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുംവരെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

ഇത്തരം സര്‍വൈലന്‍സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനു മുന്‍പില്ലാത്തവിധം ഒരു സമഗ്രാധിപത്യത്തിന്റെ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനാകും. നാം എന്താണ് വായിക്കുന്നതെന്നും ടെലിവിഷനില്‍ കാണുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാനായാല്‍ നമ്മുടെ അഭിരുചി എന്താണെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടെന്താണെന്നും വ്യക്തിത്വമെന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കാന്‍ മറ്റൊരാള്‍ക്ക് സാധിക്കും. ഇതിലൂടെ വളരെയെളുപ്പത്തില്‍ അരാജകമായ സമഗ്രാധിപത്യത്തിന്റെ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനാകും.

ഇത് ഒഴിവാക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമല്ല. ഇതിനെ നമുക്ക് തടയാനാവും. ഇതിന്റെ അപകടം തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം.

ഇന്നത്തെ പുതിയ സാഹചര്യം 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ ധാരണയില്‍ എന്തെങ്കിലും മാറ്റംവരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ?

അറിയില്ല, കാരണം നാം ഇപ്പോള്‍ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് അത് നില്‍ക്കുന്നത്. 'ഉപയോഗശൂന്യരായി' മാറുന്ന മനുഷ്യന് (Useless Class) വലിയ അപകടമാണ് നിലവിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തില്‍ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരിക. റോബോട്ടുകളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അടക്കമുള്ള സ്വയംപ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ (ഓട്ടോമാറ്റൈസേഷന്‍) വര്‍ധിക്കുകയും മനുഷ്യര്‍ ചെയ്യുന്ന ജോലികള്‍ ഇവ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കാരണം, അണുബാധ ഭയന്ന് ജനങ്ങള്‍ വീടിനുള്ളില്‍ കഴിയുകയാണ്. എന്നാല്‍ റോബോട്ടുകള്‍ക്ക് അണുബാധയേല്‍ക്കില്ല.

ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫാക്ടറികളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനു പകരം, ചില ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ ഫാക്ടറികള്‍ സ്വന്തം രാജ്യത്തുതന്നെ സ്ഥാപിക്കാന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റൈസേഷനും അപ-ആഗോളീകരണവും കാരണം തൊഴിലുകള്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമൂലം മനുഷ്യാധ്വാനത്തെ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളില്‍ വലിയതോതില്‍ 'ഉപയോഗശൂന്യരായ' മനുഷ്യര്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.

ഇത് സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിലും സംഭവിക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകും. ആള്‍ക്കാര്‍ വീട്ടിലിരുന്നും ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയും ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാകും. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ചില മേഖലകളിലെങ്കിലും സംഘടിതമായ ജോലി എന്ന രീതിതന്നെ ഇല്ലാതാകും. എന്നാല്‍ ഇത് ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത കാര്യമല്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. രാജ്യത്തെയും ലോകത്തിലെതന്നെയും തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കണം ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ഉപാധിയില്‍ വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കും കമ്പനികള്‍ക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, നാം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് വരുംകാലം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുക.

ഭാവിയിലെ ഒരു ചരിത്രകാരന്‍ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വിവരിക്കുക?

21-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ വഴിത്തിരിവായി ഭാവി ചരിത്രകാരന്‍മാര്‍ ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്തെ കാണുമെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്. എന്നാല്‍ നാം എങ്ങനെ മാറും എന്നത് നമ്മുടെ തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

