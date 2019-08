വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ ഒഴുക്കില്‍ മുങ്ങിമരിച്ച യുവാവിന്റെ അവസാനനിമിഷങ്ങള്‍ പതിഞ്ഞ ഗോപ്രോ രണ്ടു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം അതേ സ്ഥലത്ത് സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ യുട്യൂബറിന് വെള്ളത്തിനടിയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചു. ഫ്‌ളോറിഡയിലെ ഫോസ്റ്റര്‍ വെള്ളച്ചാട്ടത്തില്‍ 2017 ല്‍ മുങ്ങിമരിച്ച റിച്ചാര്‍ഡ് റാഗ് ലന്‍ഡ് എന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരന്റെ ക്യാമറയാണ് പ്രശസ്ത യുട്യൂബറായ റിച്ച് അലോഹയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്.

യൂട്യൂബറും മുങ്ങല്‍വിദഗ്ധനുമായ റിച്ച് വെള്ളത്തിനടിയില്‍ നിന്ന് വസ്തുക്കള്‍ കണ്ടെത്തുന്നത് പതിവാണ്. ട്രഷര്‍ ഹണ്ടര്‍ എന്നാണ് റിച്ച സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ക്യാമറ കണ്ടെത്തിയ റിച്ച് കൂടുതല്‍ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് മെമ്മറി കാര്‍ഡും ക്യാമറാ ദൃശ്യങ്ങളും കണ്ടത്.

തന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം പിറന്നാളിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ്‌ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം ഫോസ്റ്ററിലെത്തിയ റിച്ചാര്‍ഡ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തില്‍ മുങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടു കൊല്ലം വെള്ളത്തിനടിയില്‍ കിടന്നെങ്കിലും ഗോപ്രോയിലെ മെമ്മറി കാര്‍ഡുകള്‍ക്ക് കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. റിച്ചാര്‍ഡിന്റേയും സുഹൃത്തുക്കളുടേയും ആഹ്‌ളാദനിമിഷങ്ങളാണ് ക്യാമറയിലുള്ളത്.

A YouTuber was scuba diving at Foster Falls in Tennessee when he came across the GoPro camera of a man who drowned there in 2017. He tracked down the man’s parents and personally returned the camera, which contained some of their son’s last moments. https://t.co/8u0f4RKk7P pic.twitter.com/1PZBNSs3YF