റോം: ഇറ്റലിയില്‍ കൊറോണക്കെതിരേ പോരാടുന്ന മെഡിക്കല്‍ ടീമിന്റെ ഭാഗമായി ചിയാര ബൊനിനിയെ നിയമിക്കുമ്പോള്‍ അവള്‍ അവസാന പരീക്ഷ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ ആവശ്യം തന്റെ നാടിന് അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട ഈ ഘട്ടത്തില്‍ താനതിന് തയ്യാറാണെന്നാണ് ആ ഇരുപത്താറുകാരി പ്രതികരിച്ചതും.

ഇറ്റലി സര്‍ക്കാരിന്റെ അടിയന്തിര വിളിയില്‍ സേവനത്തിനെത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മെഡിക്കല്‍ ബിരുദധാരികളിലൊരാളാണ് ചിയാരയും. ചിയാര പരീകഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോഴാണ് സർക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ സഹായം ആദ്യം തേടിയത്. അതിനിടക്ക് ചിയാര കൊറോണ ബാധിതയായി. തന്റെ ഡോക്ടര്‍ സുഹൃത്തില്‍ നിന്നാണ് രോഗം പടര്‍ന്നതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ചിയാര രോഗമുക്തയാണ്. പുറത്തു പോയി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കല്‍ രോഗബാധയുണ്ടായതു കൊണ്ട് തന്നെ രോഗികളെ പരിചരിക്കാന്‍ തനിക്കൊട്ടും പേടിയില്ലെന്നാണ് ചിയാര പറയുന്നത്.

കൊറോണ ബാധയെത്തുടര്‍ന്ന് ലോകത്ത് മരിച്ച മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ആളുകളും ഇറ്റലിയില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ആശുപത്രികള്‍ നടത്താറുള്ള പരീക്ഷകള്‍ ഒഴിവാക്കി ബിരുദധാരികളെ നേരിട്ട് ആശുപത്രികളില്‍ സേവനത്തിനെടുക്കുന്നത്.

ഇറ്റലിയില്‍ കൊറോണ വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് 50 ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്. 3000ത്തിനും 4000ത്തിനുമിടയില്‍ ഡോക്ടര്‍മാരെ ഇറ്റലിയുടെ പലയിടങ്ങളിലായി ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. രാജ്യം ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ ആറാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ ആതുരസേവനരംഗത്ത് ചെറുപ്പക്കാരായആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെയാണ്‌ പോരാട്ടത്തിന്റെ മുന്‍നിരയില്‍ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ താത്ക്കാലികമായാണ് നിയമനമെങ്കിലും ഭാവിയിൽ സ്ഥിരം നിയമനമാക്കും എന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ.

