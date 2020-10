വാഷിങ്ടണ്‍: കോവിഡ് പ്രതിരോധശേഷി നേടിയെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ ഒരുങ്ങവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അവകാശപ്പെട്ടത്.

'എനിക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ലഭിച്ചുവെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ അത് കുറച്ചു കാലത്തേക്കോ, ദീര്‍ഘകാലത്തേക്കോ, അതുമല്ലെങ്കില്‍ മുഴുവന്‍ ജീവിതകാലത്തേക്കോ ആയേക്കാം. ആര്‍ക്കും അതേപ്പറ്റി കൃത്യമായി അറിയില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ക്ക് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട്.' - ഫോക്‌സ് ന്യൂസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.

ട്രംപില്‍ നിന്ന് കോവിഡ് പകരാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഡോക്ടര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അവകാശവാദം.

ഒരുതവണ കോവിഡ് ബാധിച്ചയാള്‍ക്ക് വീണ്ടും ബാധിക്കാതിരിക്കാന്‍ തക്കവണ്ണമുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി ലഭിക്കുമോ എന്നകാര്യം ഇനിയും വ്യക്തമായിട്ടില്ല. വളരെ കുറച്ചുകാലം പ്രതിരോധ ശേഷി നിലനില്‍ക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങള്‍ വന്നിരുന്നു. പ്രതിരോധശേഷി എത്രകാലം നിലനില്‍ക്കുമെന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ തക്ക വിവരങ്ങള്‍ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഓഗസറ്റില്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights: you have a president who is immune says Trump