വാഷിങ്ടണ്‍: വൈറസ് വ്യാപനം കുറയ്ക്കാന്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കണമെന്ന് യുഎസിലെ ജനങ്ങളോട് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. എന്നാല്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കാന്‍ ആരേയും നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മാസ്‌ക് ധരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ജനങ്ങള്‍ക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കാമെന്നും താനത് ഉപയോഗിക്കുമോ എന്ന കാര്യം ഉറപ്പില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

ദിനംപ്രതിയുള്ള കോവിഡ്-19 അവലോകന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം വിശദമാക്കിയത്. സെന്റേഴ്‌സ് ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന രോഗനിയന്ത്രണ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്. തുണി കൊണ്ടുള്ള മാസ്‌ക് ആണ് കൂടുതല്‍ നല്ലതെന്നും ട്രംപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

യുഎസില്‍ കൊറോണവൈറസ് ബാധയെ തുടര്‍ന്നുളള മരണം 7,385 ആയി. ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ മാത്രം ഇത് 3,218 ആണ്, 2011 ലെ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരേക്കാള്‍ അധികമാണിത്.

Content Highlights: You do not have to do it tells Trump to people