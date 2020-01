റോം: യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യമായ ഇറ്റലിയില്‍ ഒരു വീട് സ്വന്തമാക്കാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? എന്നാല്‍ അതിനുള്ള സുവര്‍ണാവസരമാണ് ഇപ്പോള്‍. വെറും ഒരു യൂറോയ്ക്കാണ് (ഏകദേശം 80 രൂപയോളം) ഇറ്റലിയിലെ ബിസാക്കിയ ടൗണില്‍ വീടുകള്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇറ്റലിയിലെ കംബാനിയ മേഖലയിലാണ് ബിസാക്കിയ എന്ന ചെറിയ നഗരം. ഏകദേശം 90-ലധികം വീടുകളാണ് ഇവിടെ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് വില്‍പ്പനയ്ക്കുള്ളതെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വിലകുറവെന്നാകും ഇനിയുള്ള സംശയം. അതിനും ഉത്തരമുണ്ട്.

ഇടയ്ക്കിടെയുണ്ടാകുന്ന ഭൂകമ്പങ്ങള്‍ കാരണമാണ് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നവരില്‍ മിക്കവരും പ്രദേശത്ത് നിന്ന് താമസംമാറിയത്. ഇതോടെ നഗരത്തിലെ ജനസംഖ്യ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. മറ്റിടങ്ങളിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചതോടെ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വീടുകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടനിലയിലായി.

പക്ഷേ, ആഡംബര വീടുകളാണ് വില്‍പ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും ബിസാക്കിയയിലേക്ക് വരേണ്ട. തുടര്‍ച്ചയായ ഭൂകമ്പങ്ങള്‍ കാരണം മിക്ക കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കും കേടുപാടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ജീര്‍ണാവസ്ഥയിലുമാണ്. വീടുകള്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ അത് സ്വന്തംചെലവില്‍ തന്നെ നവീകരിക്കണമെന്ന് വില്‍പ്പനയ്ക്ക് മുമ്പ് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്.

വില്‍പ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന വീടുകളെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും അംഗീകൃത വില്‍പ്പനക്കാരുടെയും കൈവശമാണുള്ളത്. അതിനാല്‍ വീടുകള്‍ വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും കുടുംബങ്ങളെയും സുഹൃത്ത് സംഘങ്ങളെയും ബിസാക്കിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണെന്നും മേയര്‍ ഫ്രാന്‍സെസ്‌കോ ടാര്‍ട്ടാഗ്ലിയ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം സംബൂക്ക ടൗണിലും സമാനരീതിയില്‍ വീടുകള്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്നു. താമസക്കാരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കുറഞ്ഞതോടെയാണ് സംബൂക്കയിലും തുച്ഛമായ വിലയില്‍ വീടുകള്‍ വിറ്റഴിച്ചിരുന്നത്.

Content Highlights: you can buy a house in bisaccia town in italy only for 1 euro equals to 8o rupees