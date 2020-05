ബെയ്ജിങ്: ചൈനയില്‍ 14 പുതിയ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. മെയ് 9ന് ചൈനയുടെ ദേശീയ ആരോഗ്യ കമ്മിഷന്‍ ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഏപ്രില്‍ 28-ന് ശേഷം ചൈനയില്‍ ഇത്രയധികം കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായാണ്.

കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെയും ലോ റിസ്‌ക് പ്രദേശങ്ങളായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഞാറാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഡാറ്റകള്‍ പ്രകാരം ചൈനയില്‍ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയുട്ടുണ്ട്. അതില്‍ 11 കേസുകള്‍ ഷുലാനിലാണ്. മെയ് ഏഴിനാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പിന്നീട് ഇവരുടമായി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട 11 പേര്‍ക്കുകൂടി കോവിഡ് 19 ആയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

കൊറൊണ വൈറസിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായി കരുതുന്ന വുഹാനിലും ഒരു കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഒന്നും പ്രകടമാകാത്ത 20 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതായും റിപ്പോര്‍ട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ഒറ്റ മരണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

ചൈനയില്‍ മെയ് 9 വരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 82,901 ആണ്. ഇവിടെ 4,633 പേരാണ് രോഗത്തെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചത്.

