ജനീവ: കൊറോണക്കാലത്തും ലോകം നേരിടുന്നത് 60 ലക്ഷം നഴ്‌സുമാരുടെ കുറവെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന.

ഏതൊരു ആരോഗ്യസംവിധാനത്തിന്റേയും നട്ടെല്ലാണ് നഴ്‌സുമാര്‍. പല നഴ്‌സുമാരും ഇന്ന് കോവിഡ്-19നെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ മുന്‍നിരയില്‍ തന്നെയുണ്ട്. ലോകത്തെ ആരോഗ്യവാന്മാരാക്കി നിര്‍ത്തുന്നതിനായി അവര്‍ക്കും ലോകത്തിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്- ലോകാരോഗ്യസംഘടന തലവന്‍ ടെഡ്രോസ് അഥനോം ഗെബ്രിയോസിസ് പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ലോകത്ത് 28 മില്ല്യണ്‍ നഴ്‌സുമാരാണ് നിലവിലുള്ളത്. നഴ്‌സുമാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഗണ്യമായ വര്‍ധനവാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല്‍പ്പോലും ആഗോളതലത്തില്‍ നഴ്‌സുമാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ 60 ലക്ഷം പേരുടെ കുറവാണുള്ളത്.

ആഫ്രിക്ക, തെക്കുകിഴക്കന്‍ ഏഷ്യ, മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ്, തെക്കേ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് നഴ്‌സുമാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുറവുള്ളത്. ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളില്‍ രോഗങ്ങള്‍, ചികിത്സാപ്പിഴവ്, മരണനിരക്ക് എന്നിവ കൂടുതലാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലോകത്തെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 50 ശതമാനം പേരെ മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ള നഴ്‌സുമാര്‍ക്ക് പരിചരിക്കാനാവുന്നത്.

നഴ്‌സുമാരുടെ ക്ഷാമം നിലവിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തെ നേരിടുന്നതിനേയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാല്‍ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും നഴ്‌സിങ് രംഗത്തും നേഴ്‌സിങ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും നിക്ഷേപം നടത്താന്‍ തയ്യാറാവണം. സ്ത്രീകള്‍ ഭൂരിപക്ഷമുളള ഈ മേഖലയിലേക്ക് പുരുഷന്മാരും കടന്നുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

