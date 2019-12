ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിസ്‌കി ശേഖരം ലേലത്തിന്. അന്തരിച്ച പെപ്‌സിക്കോ ഉന്നതരില്‍ ഒരാളായ റിച്ചാര്‍ഡ് ഗൂഡിങിന്റെ സ്വകാര്യ വിസ്‌കി ശേഖരമാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ലേലത്തിലൂടെ വില്പനക്ക് വെക്കാന്‍ പോകുന്നത്. ഒരു കോടി ഡോളറാണ് ഈ ശേഖരത്തിന്റെ മതിപ്പുവിലയായി കണക്കാക്കുന്നത്.

ഒരു വലിയ 'വിക്‌സ്‌കി ലൈബ്രറി' തന്നെയാണ് വില്പനക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 3900 ബോട്ടിലുകളിലായി ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ചതും വിലകൂടിയതുമായ മദ്യമുണ്ട്. കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതും പുതിയതുമായ ഈ മദ്യങ്ങള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷമായിരിക്കും ലേലത്തില്‍ വെക്കുക. ഒരു മനുഷ്യായുസ്സില്‍ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ശേഖരം എന്നാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

വൈവിധ്യമുള്ള ബോട്ടിലുകളില്‍ വിവിധ ഷെല്‍ഫുകളിലായാണ് വിസ്‌കി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവയെല്ലാം പരിശോധിച്ച് ആധികാരിതക ഉറപ്പുവരുത്തിയതാണെന്ന് വിസ്‌കി ഓക്ഷനീര്‍ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

